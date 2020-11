LOL! Iedereen boos op GroenLinks-huismedium Correspondent nadat ze prutzooi van boek over toeslagenaffaire maakten

Het online pseudo-partijblad van GroenLinks, De Correspondent, ligt onder vuur voor – houd je vast! – het afleveren van journalistiek broddelwerk. Het progressieve medium probeerde nog een keer een plasje te doen over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst, maar sloeg de plank aan de lopende band mis. “Ongegeneerd parasiterend,” zo wordt het boek dat het medium erover wil uitbrengen genoemd.

Niet alleen GroenLinks ligt onder vuur, ook hun lievelingswebsite op internet heeft het moeilijk. Nee, niet Frontaal Naakt: dat is tegenwoordig het fanblog van Sylvana Simons – get with the program, jongens! Ik heb het over De Correspondent, dat tegenwoordig ook een zakcentje probeert te verdienen met het uitgeven van boeken. Heel best gaat dat nog niet, nu een nieuw boek over de toeslagenaffaire van de hand van Jesse Frederik volledig kapot wordt gemaakt door iedereen die erbij betrokken is.

Journalisten die daadwerkelijk onthullingen hebben gedaan op dit thema breken het Correspondent-schrijfbaksel bij de enkels af:

“[Nieuwsuur/RTL-journalist Siebe] Sietsma vraagt zich af of De Correspondent zo hard op zoek is “naar argumenten bij jullie dogma (de pers deugt niet), dat dat mag gaan ten koste van feitelijkheid en de reputatie van mensen?”” Hij noemt het kwalijk dat de journalistieke integriteit van RTL Nieuws en hemzelf worden aangetast. Pieter Klein, die samen met Trouw-journalist Jan Kleinnijenhuis in 2019 tot Journalist van het Jaar werd uitgeroepen vanwege het blootleggen van de toeslagenfraude, heeft zelfs een 25-pagina’s tellende pdf met op- en aanmerkingen online gezet.”

Ook Nieuwsuur-redacteur Bas Haan pakt het Correspondent-opstel flink aan:

“Wat meest misplaatst is van de ‘journalistieke’ methode van De Correspondent zoals Jesse Frederik nu toont, is dat het met een betweterige pedante hoogmoed ongegeneerd parasiteert op de journalistieke vruchten van al die journalistiek waar het juist afstand van zegt te nemen.”

Haal dat boek dus maar alvast bij voorbaat uit de handel, jongens. Dit wordt helemaal niets meer. En laat die toeslagenaffaire maar over aan mensen die er daadwerkelijk verstand van hebben. Mensen als Pieter Klein, Siebe Sietsma, Pieter Omtzigt en Renske Leijten dus. Blijf gewoon met die betweterige Correspondent-vingertjes van die materie af, graag. Want die duizenden gedupeerde ouders hebben het al zwaar genoeg zónder die opportunistische meelifterij! Ga maar gewoon weer over gefantaseerde utopieën en basisinkomens schrijven ofzo.