Lol! Kakmadam Kaag (D66) gaat de verkiezingen in met schuttingtaal; lekker authentiek zeg maar

D66’ers hebben hun droom van eerste D66-premier nog altijd niet opgegven, en zijn nu een eigen toegewijde campagne gestart om Sigrid Kaag in het Torentje te krijgen. De elitevrouw probeert nu de hearts and minds van Nederlanders te veroveren door… totaal niet zichzelf te zijn. Lekker allerlei groffe uitlatingen debiteren, dát zal Rutte wel z’n koffers doen pakken.

Allereerst maar eens de feiten: D66 staat er rampzalig voor. De partij van Alexander Pechtold is de afgelopen jaren onder Jetten en Kaag vakkundig de vernieling in geholpen: van de 19 zetels in de Kamer nu, blijven er straks nog maar 12 over als we de peilingen mogen geloven.

Toch houden de sociaal-democraten moed en zijn een bijna lachwekkende campagne begonnen om Sigrid Kaag straks de nieuwe premier van Nederland te maken. Op Kieskaag.nl lezen we er alles over:

“Laat je stem horen. Sluit je aan bij #TeamKaag! Team Kaag is een grassrootsbeweging van vrijwilligers, met het doel Sigrid Kaag in 2021 de nieuwe minister-president te maken. Vind je ook dat Sigrid Kaag in het torentje moet? Sluit je aan en deel je support met onze logo’s, stickers en posters!”

U leest het. Het draait niet meer om idealen, plannen, het verkiezingsprogramma en zelfs niet eens meer het veelgenoemde argument ‘eerste vrouwelijke premier’. Nee, nu is alles gewoon Kaag-Kaag-Kaag en verder even lekker je smoel houden.

Komt dat bot over? Dat klopt ja. Maar het is toch écht de boodschap waarvan de doorgedraaide D66’ers denken dat het hun leider de opvolger van Rutte maakt: “We willen onze bek niet houden, we willen meedoen.”

Volstrekt absurd, natuurlijk, want zulke taal past helemaal niet bij elitemadam Kaag. Maar ja, alles moet worden opgeofferd om haar premier te maken. Zelfs het allerlaatste restje authenticiteit wat er nog was. Dus succes ermee, D66’ers, jullie frontvrouw de nieuwe regeringsleider te laten worden dankzij posters vol schoolpleinretoriek. Oh, en met jullie twaalf hele zetels, natuurlijk. Roflol!