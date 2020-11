Lol! Klimaatprof Jan Rotmans heel boos na vernietigende Lubach over gasverbod: ‘Fabeltjesfuik, kreupele uitzending!’

Het was gisteravond geen goede avond voor de voorstanders van de complete farce die het gasverbod heet: het idee dat Nederlanders hun huis niet meer mogen aansluiten op het gasnet, of er al dan niet onder dwang vanaf moeten halen. Voor professor Jan Rotmans, oprichter van Urgenda en nationaal boegbeeld van de anti-gaslobby, was de uitzending van Zondag met Lubach zelfs nogal genant.

Je zou maar het wetenschappelijke geweten zijn van een grote energietransitie die eigenlijk te duur en te lelijk is om over naar huis te schrijven: dat overkwam Jan Rotmans, die erg boos was dat het populaire Zondag met Lubach gisteren voor het oog van de natie gehakt maakte van het idee dat het reuzeslim zou zijn om hele natie in recordtijd van het gas te halen.

Professor Rotmans moest eerder dit jaar al toegeven dat zijn hoop om heel Nederland gasvrij door het leven te laten gaan vrij onmogelijk was – zelfs zijn eigen huis kreeg hij niet gasvrij. Maar dat Arjen Lubach gisteren aantoonde dat het ook voor miljoenen anderen niet mogelijk was, ging hem een brug te ver. Hij vond dat de VPRO’er in een “fabeltjesfuik” was gezommen:

“Lubach op Zondag loopt in eigen fabeltjesfuik. Een kreupele uitzending vol met missers over aardgasvrije woningen. Over warmtepompen, biomassa, groene stroom, buitenland, etc., die zijn elders op twitter al gecorrigeerd. Jammer, huiswerk niet goed gedaan.”

Maar wat de feiten dan wél zijn? Rotmans had geen zin om die uit de doeken te doen: “Dat kost mij domweg teveel tijd, en anderen hebben dat deels al op twitter gedaan,” aldus de transitieprof. Het enige dat Rotmans nog wilde toevoegen is dat je niet mag zeggen “gasvrij” maar “aardgasvrij” omdat dat veel correcter zou zijn.