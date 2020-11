LOL! Prins Bernhard-bashende PvdA vulde zélf de koffers van de huisjesmelkersprins

De PvdA blijkt weer eens een paar kilo boter op het hoofd te hebben gehad: deze week kondigde de partij heel stoer de ‘Prins Bernhard-belasting’ aan, om iets te doen aan het voortwoekerende probleem met huisjesmelkers. Maar de beweging lijkt zélf een grote sponsor van de portemonnee van diezelfde Prins Bernhard geweest.

Een aardig scoopje van De Telegraaf in de categorie ‘ROFLMAO!’ Want wat wil het geval? De vanuit België bestierde krant heeft namelijk onderzocht hoe serieus we het PvdA-voorstel moeten nemen tot het invoeren van een Prins Bernhard-belasting, een fiscale maatregel om iets te doen aan het probleem dat steeds meer huizen in het bezit komt van opportunistische particuliere opkopers, die de huizenprijzen alleen maar verder omhoog jagen.

Prins Bernhard werd het middelpunt van dit voorstel, omdat deze koninklijke kwibus met z’n via belastingcenten verdiend geld gebruikt om half Amsterdam op te kopen. Hij klaagt dan ook steen en been over dit voorstel. Allemaal jankieboeboe, als je het mij vraagt.

Toch wist de vastgoedprins een aardige morele overwinning te boeken, dankzij dus die eerdergenoemde Telegraaf. Want de PvdA kan nog wel zo links-activistisch stelling nemen tegen Bernhard; ze blijken in de praktijk zélf een aardige duit in zijn oranje zakje gedaan te hebben:

“Nu komt de PvdA met een ’prins Bernhard-belasting’, maar nog niet zo lang geleden huurde de partij zelf van het bedrijf waar Bernhard van Oranje mede eigenaar van is. Het gaat om een oud bankkantoor in Amsterdam-West, waar de PvdA in 2016 haar partijkantoor naartoe verhuisde.”

Want behalve dat we Prins Bernhard vandaag weer eens goed leerden kennen (als een aasgier zonder vermogen tot zelfkritiek), lieten ook onze rode vrienden van de PvdA zichzelf weer eens kostelijk in de kaarten kijken (als een partij vol opportunistische hypocrieten). En de verkiezingscampagne moet dus nog komen, hè? Zet de popcorn dus maar alvast klaar: dit worden vier kóstelijke maanden!