Maarten van Rossem (PvdA) pakt Thierry Baudet, Geert Wilders en Donald Trump aan: ‘Marginale gekken!’

Historicus en voormalig PvdA-Kamerkandidaat Maarten van Rossem is niet te spreken over rechtse figuren in de Nederlandse en Amerikaanse politiek. Terwijl hij Wilders en Baudet verwijt “gekken” te zijn, komt Donald Trump er af met de bewoording “treurig.”

De Utrechtse historicus en tv-maker Maarten van Rossem, die een blauwe maandag lijstduwer voor de PvdA was, is niet te spreken over de prestaties van FVD-voorman Thierry Baudet en zijn PVV-collega Geert Wilders. Ze zijn te weinig eurofiel, oordeelt het Slimste Mens-jurylid, en daarom kan je ze vergelijken met komedianten.

In een interview met De Volkskrant heeft hij harde woorden voor beide Kamerleden:

“Onze toekomst ligt in Europa. We hebben helemaal geen toekomst buiten Europa. Daarom zijn onze variétéartiesten, de heren Wilders en Baudet, marginale gekken, wat mij betreft, die hebben de toekomst niet.” “Zij moeten zich toch ook weleens afvragen: wat hebben wij in godsnaam bereikt sinds de komeetachtige opkomst van Pim Fortuyn?”

Op zijn Twitter-account liet Van Rossem ook weten wat hij vond van de verkiezingsoverwinning van Joe Biden. Niet de blue wave waar hij hoopte, schrijft hij, maar toch stemde het resultaat hem nog “blij.” “Treurig” werd de historicus echter van het feit dat Trump meer dan 70 miljoen stemmen kreeg. Dat hij samen met Rudy Giuliani de verkiezingen probeert te saboteren, noemt hij daarnaast een “zeer kwalijke zaak,” ook omdat Republikeinse kiezers de beweringen geloven. Er gaat daarom “niets veranderen in Amerika,” besluit Van Rossem tot slot.