Maurice de Hond over COVID-19: Het gaat heel wat beter dan het RIVM u wil laten geloven!

Morgen komt het RIVM weer met een weekrapportage over het coronavirus, inclusief een ronkend persbericht. Maurice de Hond neemt er vandaag alvast een voorschot op, want hij vertrouwt de handelswijze van het rijksgezondheidsinstituut niet: het gaat beter in Nederland, en dat zou het RIVM best mogen erkennen.

Het zit de onafhankelijke coronawatcher Maurice de Hond behoorlijk dwars dat het RIVM iedere week op dinsdag een persbericht uitzendt waarin telkens het meest negatieve aspect van de cijfers wordt belicht, schrijft de opiniepeiler vanmiddag in zijn blog: “Vorige week koos men daarvoor de reproductiefactor. Want die was op 6 november (sic) gestegen naar 1.02.” Dat werd door De Hond onceremonieel weggezet als ‘fake news’.

De sociaal geograaf vraagt zich af waarmee het RIVM, de landelijke coördinator van de overheidsrespons tegen COVID-19, morgen op de proppen komt om een donker plaatje te schetsen. Want zoals De Hond alle getallen overziet, is er volgens hem alleen maar goed nieuws te melden:

“- Het aantal meldingen van positieve testen zal met meer dan 10% zijn gedaald. Ondanks dat het aantal testen met 3% is gestegen.

– Doordat het aantal uitgevoerde testen met 3% is gestegen, zal het percentage van de testen dat positief is naar een waarde van onder de 11% dalen. Dat was vorige week ruim 12%.

– Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is ook met ruim 10% gedaald.

– En de reproductiefactor (per 13 november) ligt weer rond de 0.9. Daar lag die de week ervoor ook ongeveer op, maar onterecht als 1.02 werd gemeld.”

Ook wijst De Hond op het feit dat ook het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten nog almaar geleidelijk blijft dalen. Als die ingezette daling zich zo voortzet, zitten we voor 2021 onder de zogeheten ‘signaalwaarde’ die aangeeft dat het goed mis is met corona in Nederland.

Voor de pandemierekenaar een reden om zich optimistisch te uiten over corona, en sceptisch tegenover iedereen die schetst dat we nog op een donker punt in de crisis zitten:

“Ook dat is een teken dat het een stuk beter gaat dan men u wil doen geloven. Ik ben heel benieuwd wat de lijn wordt voor het RIVM morgen in hun persbericht en de opvolging ervan door Rutte en De Jonge. Ongetwijfeld komt men wel weer met een waarschuwende vinger.”

“Maar,” zo besluit De Hond tot slot: “laat u niet echt van de wijs brengen.”