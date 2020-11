Maurice de Hond tegen schoolsluiting om corona in te dammen: ‘Gigantische consequenties, amper voor te stellen!’

Corona-onderzoeker Maurice de Hond denkt dat het onverantwoord is om te besluiten om alle Nederlandse scholen te sluiten ten einde de coronabesmettingen in te dammen. Dat brengt “gigantische consequenties” met zich mee, zegt hij, maar wel is het tijd voor het kabinet om te “kiezen of delen.”

De dagelijkse coronacijfers laten al weken een wisselend beeld zien. Soms een beetje eraf, soms een beetje erbij. In feite zijn de besmettingsaantallen gestagneerd – maar echte grote dalingen laten ze niet zien. Tijd dus voor het kabinet om een knoop door te hakken, schrijft opiniepeiler Maurice de Hond in een blog over de situatie. Rutte en De Jonge moeten “kiezen of delen”, en hebben grofweg twee opties:

“1. Ja, we willen dat scholen open blijven, maar dan moeten we accepteren dat het aantal positieve testen niet naar een heel laag niveau daalt, voordat de lente aanbreekt.

2. We willen de cijfers binnen zes weken wel naar een heel laag niveau krijgen.”

De Hond is zelf voor optie 1: dit verhindert ook niet dat je kerstvakantie verlengt of de ventilatie in de gebouwen sterk verbetert, voegt hij er aan toe.

Het alternatief is namelijk gewoon te erg, vindt de sociale geograaf. Niet alleen zijn die “lage cijfers” dan pas in januari bereikt, ook zal de complete lockdown die dan genoodzaakt is “gigantische” gevolgen hebben voor de samenleving, en Nederland “schade” berokkenen.

Tenslotte eist De Hond dat het kabinet ophoudt om burgers oplopende besmettingsaantallen in de schoenen te schuiven: “incompetentie en grootheidswaanzin.”