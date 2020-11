Maurice de Hond: ‘We moeten leren leven met een jaarlijkse nieuwe coronavariant die over de aarde gaat’

Nu het ene kandidaat-vaccin over het andere heenbuitelt om aan te geven hoe effectief ze wel niet zijn, is coronawatcher Maurice de Hond door een Italiaanse studie aan het denken gezet. Want wat nu als het coronavirus helemaal niet meer weggaat, en in een bepaalde vorm gewoon altijd in circulatie blijft?

De wereld kon afgelopen week een zucht van opluchting laten, nadat Pfizer en Moderna allebei aangaven dat hun coronavaccins voor meer dan 90% effectief lijken. Goed nieuws, maar dan moet het coronavirus niet gaan muteren. Een Italiaanse studie die door Maurice de Hond is ingezien geeft aan dat er nu al diverse versies van corona in omloop zijn. Het is goed mogelijk dat het coronavirus en haar varianten voorlopig niet meer weggaan, schrijft de opiniepeiler op zijn website.

De Hond trekt een aantal conclusies:

“Net zoals we dat kennen bij influenza zullen we ook moeten leren leven met een jaarlijkse nieuwe variant van een coronavirus, die over de aarde gaat. Soms is dat een besmettelijker variant en soms een variant die tot ernstiger ziektes zal leiden dan die van het vorige seizoen. Daarbij zou het ook kunnen dat in een bepaald seizoen influenza heerst en (vrijwel) geen Corona of andersom.

Als het bovenstaande het geval zal zijn, dan mag verwacht worden dat net zoals bij influenza in het nieuwe Corona-seizoen al een behoorlijk deel van de bevolking immuun is door ontwikkelingen in voorgaande jaren.

De centrale vraag is vervolgens of bij vaccinatie tegen Covid-19 hetzelfde zal gebeuren als bij griepvaccinaties. Namelijk dat maar een deel dekking geeft en dat het jaar erna weer gevaccineerd moet worden tegen een nieuwe variant.”

Het is momenteel echter geen keiharde wetenschap, benadrukt De Hond: “Wat ik nu opschrijf, zijn geen harde conclusies van mij, maar het zijn gedachten, die ik met u wil delen.” Wel moet het overheden tot actie manen: voorzichtig lijkt het er namelijk op dat de vaccins niet het definitieve einde van COVID-19 zullen zijn. Hoe moet daar mee worden omgegaan? De Hond: “En net zoals influenza onze manier van leven niet echt heeft beinvloed, zou dat ook het geval moeten zijn met het coronavirus.” Aan de overheid om daaraan te werken.