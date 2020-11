Maurice de Hond wordt “dieptriest” van nieuwe corona-uitbraken bij zorginstellingen: ‘Had voorkomen kunnen worden!’

De onafhankelijke corona-onderzoeker Maurice de Hond wordt “dieptriest” van het feit dat COVID-19 weer als een lopend vuurtje door bejaardentehuizen en andere zorgcomplexen gaat. Het is vooral zo onnodig, merkt de opiniepeiler op: dit had echt voorkomen kunnen worden.

De tweede coronagolf in Nederland stagneert – maar wie nauwkeuriger kijkt, ziet dat de besmettingen wel deels aan het verschuiven zijn naar andere sectoren van de maatschappij. Dat vrijwel alleen jonge mensen besmet werden, is iets van de zomer. Inmiddels hebben ook zorginstellingen weer te maken met stevige oplaaiingen van het virus.

De Hond wordt er verdrietig van, laat hij op Twitter weten:

Verouderde ventilatie zorgt dat één besmet persoon zijn virusdeeltjes heel gemakkelijk kan delen met een hele afdeling of zelfs een hele instelling, zo luidt het punt dat de opiniepeiler nu al maanden maakt.

Op zijn eigen weblog treedt de sociale geograaf nog wat verder in detail. Hij noemt de ventilatie nadrukkelijk, en draagt mensen op goed te zorgen voor hun familieleden die in dergelijke instellingen wonen:

“Als u zelf familieleden in zorginstellingen heeft, probeer dan bij de leiding en de medewerkers op dat belang te wijzen. Mocht u zelf een CO2-meter hebben, neemt u die dan mee. Uit eigen ervaring weet ik dat als er dan hoge waardes worden vastgesteld (1000 of hoger) dat er dan bij betrokkenen wel een bewustwordingsproces in gang wordt gebracht. En als ventilatie niet goed mogelijk is, zorg dan in ieder geval voor een goede luchtvochtigheid in de kamers (rond de 50% bij kamertemperatuur). Daar zijn veel simpele hulpmiddelen voor.”