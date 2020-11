Verkiezingen VS – Mogelijk toch bewijs voor verkiezingsfraude in Michigan

De Amerikaanse verkiezingen duren nog even voort. In de resterende staten liggen ze zo dicht bij elkaar dat er officieel nog geen uitspraak kan worden gedaan over wie er heeft gewonnen. Joe Biden ligt inmiddels voor in Pennsylvania en Georgia komt met een hertelling vanwege de kleine marge, maar het wachten is uiteindelijk op de rechtszaken die door Trump zijn aangespannen. En dat wordt nog interessant, want hier en daar lijkt er toch mogelijk bewijs te zijn voor verkiezingsfraude!

Als de battleground states klaar zijn met tellen dan volgen er hertellingen. Als die uitslagen alsnog in het voordeel van Biden zijn, dan is het waarschijnlijk over en uit voor Trump. Tenzij die rechtszaken van hem toch iets uit zullen wijzen, waarvoor tot nu toe ieder bewijs leek te ontbreken. Dit is namelijk zojuist op Twitter verschenen:

One Michigan county clerk caught a glitch in tabulation software so they hand counted votes and found the glitch caused 6,000 votes to go to Biden + Democrats that were meant for Trump and Republicans. 47 MI counties used this software. All must check now! pic.twitter.com/21AXyJZDZi — Robby Starbuck (@robbystarbuck) November 6, 2020

Ik weet niet zeker of het waar is maar het is wel opmerkelijk dat zoiets specifieks in de video wordt genoemd. Dit valt namelijk zo te controleren, lijkt mij in ieder geval. En dan kon het wel eens héél spannend gaan worden, want als dit wordt bewezen dan krijgen we geheid een burgeroorlog te zien. Dan trekt Trump namelijk de rest van de uitslagen nog veel stelliger in twijfel en wordt hij sowieso geloofd door z’n achterban. Dan hebben de Democraten ook niet echt een poot meer om op te staan en zijn ze alle geloofwaardigheid kwijt.

We have documented irregularities in Michigan. In Wayne County, poll watchers were kept in the dark with blocked windows & padlocked doors. At the TCF Center, a whistleblower said their supervisor asked them to illegally put dates on ballots. pic.twitter.com/VX5Lt0MYuK — Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) November 6, 2020

Ik hoop in ieder geval dat dit niet waar is en dat Trump uiteindelijk gewoon z’n verlies gaat accepteren (want die kant gaat het wel uit), maar het lijkt mij heel sterk dat iemand (buiten Trump) zó stellig beweringen doet die gewoon te verifiëren zijn.