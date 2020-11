Moslimbroedersgate bij GroenLinks steeds erger: omstreden kandidate nu “waarschijnlijk” dochter van MB-leider

Het net rondom Kauthar Bouchallikht, de nummer 9 van GroenLinks bij de aankomende Kamerverkiezingen, sluit zich almaar verder. De banden die deze kandidate onderhoudt rondom de extremistische Moslimbroederschap blijken niet alleen uit lidmaatschappen – haar eigen vader is een prominente leider, schrijft een denktank nu.

GroenLinks anno 2020/2021 is kennelijk van plan om het PvdA-echec uit 2012-2014 met Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk te herhalen, door tegen beter weten in een islamistische politicus een plek te gunnen op een lijst van een verder volledig seculiere partij. Want nadat eerder al werd aangetoond dat hun nummer 9, Kauthar Bouchallikht, via bestuursfuncties van islamistische clubjes het gedachtengoed van de Moslimbroederschap met zich meedroeg, deed de partij van Jesse Klaver alsof er niets aan de hand was.

Nee hoor, gewoon een politica die wordt afgerekend op haar geslacht en geloof, suggereerde de partijleider. Niks te zien verder! Aldus de weinig overtuigende verklaring van Klaver.

Maar dat Bouchallikht innig verweven is met de islamisten van de Moslimbroederschap, die islamitische theocratie willen, blijkt niet alleen uit het dubieuze clubje FEMYSO waarvan de aanstaand volksvertegenwoordiger bestuurslid was. Die banden strekken zich ook uit tot het familiedomein, zo onthulde denktank Global Influence Operations Report:

“The GIOR has discovered that in addition to her leadership position in FEMYSO, Kauthar Bouchallikht is likely the daughter of Mostapha Bouchallikht, one of the most important leaders of the Muslim Brotherhood in the Netherlands. The Dutch trade register indicates that her Amsterdam address is the same address used to register a Dutch foundation where Mostapha Bouchallikht serves as Chairman. (…) Based on their respective ages, the most likely conclusion is that Kauthar Bouchallikht is the daughter of Mostapha Bouchallikht, a relationship confirmed by other sources in the Netherlands. “