Naïeve sukkelclub GroenLinks zet Moslimsbroeders-islamiste op – verkiesbare! – plek 9 van kieslijst

Het is ze dus toch gelukt: als strikt seculiere, linkse partij iemand binnenhalen van de extreem-rechtse islamistische haatclub Moslimbroeders. Kauthar Bouchalikht heet ze, en ze staat op plek 9 bij de aankomende Kamerverkiezingen.

Ere wie ere toekomt: Carel Brendel, gepensioneerd AD-journalist, vond uit dat het linkse, seculiere en vrijzinnige GroenLinks iemand van de keiharde extreem-rechtse Moslimsbroederschap op een verkiesbare plek op de lijst voor de aankomende Kamerverkiezingen heeft geplaatst. Kauthar Bouchalikht heet ze, en ze was vice-voorzitter bij de jongerenorganisatie van deze shariaclub:

“De kandidatencommissie van GroenLinks heeft een hoge, verkiesbare plaats bij de komende Tweede-Kamerverkiezingen toegekend aan Kauthar Bouchallikht, die vice-voorzitter is van de jongeren- en studentenorganisatie van de Europese Moslimbroeders. De juichende biografie maakt geen melding van deze opvallende activiteit.”

En nee, dat betekent niet dat GroenLinks een terroriste op de lijst heeft geplaatst. Maar wel is de Moslimbroederschap een fanatieke en fundamentalistische beweging die via de democratie tot sharia en islamitische wetgeving probeert te komen. In Frankrijk is president Macron onlangs aan het waarschuwen geslagen voor deze gekke lui, schrijft Brendel:

“Desalniettemin wordt de Moslimbroederschap door velen gezien als een problematische politiek-religieuze beweging, die “islamitisch separatisme” zou bevorderen (aldus de Franse president Emmanuel Macron) en op de langere termijn mogelijk gevaarlijker voor de democratie kan zijn dan het salafisme (zo rapporteerde de Verfassungsschutz in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen.”

Zaak dus dat GroenLink deze griet van de kieslijst afserveert. Of de idealen van de partij moeten worden verlegd naar het heroprichten van Nederland als een theocratische, islamitische staat. Dat kan natuurlijk ook.