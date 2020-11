Nederland, waar de VVMU hoogtij viert: docent de schrijfopdracht over islam uitschreef zit ondergedoken thuis

We leren het in dit land ook nooit hè? Opnieuw moet een leraar onderduiken omdat hij iets probeerde over te brengen dat zo gevoelig ligt bij bepaalde delen van de bevolking dat er weer op los gedreigd en gehaat moet worden. Ditmaal in Leiden.

We hebben het weer goed voor elkaar in Nederland, hoor. Echt iets om trots op te zijn, dat dít gewoon nog bestaat in ons land anno 2020: leraren die vogelvrij verklaard worden, omdat ze in de lesstof iets hebben verwerkt dat kennelijk zo aanstootgevend is dat oproepen tot moord gewoon een logische reactie zijn geworden:

“De docent van het Visser ’t Hooft Lyceum kwam in de problemen toen een screenshot van de vragen uitlekte via sociale media. Een andere vraag die de leerlingen kregen was: ’Hoe kunnen we ons beschermen tegen fundamentalisme?’ Op een besloten Instagrampagina kwamen volgens Omroep West doodsbedreigingen binnen aan het adres van de docent. Zo schrijft iemand ’Zo’n leraar moet je na school gewoon neersteken’. De docent zit thuis, al is het niet duidelijk of de godsdienstleraar is geschorst of dat dat is voor zijn eigen veiligheid. De school kon daar nog niet op reageren.”

Wij kunnen er uiteraard natuurlijk al wel op reageren: en dat is dat er in dit land iets ongelooflijk mis aan het gaan is, dat iedereen die zich waagt aan een controversiële actie meteen moet onderduiken omdat de messentrekkers dan hun steekwapens al aan het slijpen zijn. En het is heus niet alleen een leraar die onwelgevallige opmerkingen over de islam maakt. Probeer voor de lol de antivaxxers eens verbaal aan te pakken, of motorclubs. Moet je zien wat voor angstaanjagende geweldsbagger je over je heen uitgestort krijgt.

Wie leidt Nederland weer terug naar waar we vandaan kwamen – een bescheiden landje aan de Noordzee, waar de vrijheid van meningsuiting en tolerantie hoog in het vaandel staan? Waar afwijken van de norm niet afgestraft wordt met een gore tsunami aan bedreigingen en schuttingtaal? Wie?! Zeg het maar! Ik wacht met smart.