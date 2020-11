Negeer alle ruis: hoogstwaarschijnlijk staat vandaag nog vast dat Trump de verkiezingen gewonnen heeft

Nieuwskanalen houden enorm veel slag om de arm bij het uitroepen van een winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar intussen wordt één ding wel kristalhelder: er moet zo ongeveer nog een wonder gebeuren wil Joe Biden nog Donald Trump inhalen in voldoende staten om alsnog president van de VS te worden.

Wie momenteel naar CNN, Fox News of de New York Times surft om te zien of Trump in januari zichzelf mag opvolgen, of dat zijn Democratische tegenstrever Joe Biden dat mag doen, ziet een aantal dingen. Eén: tot dusverre heeft Biden slechts mondjesmaat staten weten terug te winnen op de winnende 2016-coalitie van de Republikein – alleen Arizona en één Nebraskaans kiesdistrict. Trump won belangrijke battleground states als Ohio, Iowa en Florida…

Én staat op winst in enkele staten die hem over de finishlijn kunnen tillen: Georgia, Michigan, Pennsylvania en Wisconsin. Als de uitslag van die staten binnen is, is duidelijk wie de verkiezingen gewonnen heeft. In de voorlopige tellingen staat Trump echter voor, soms zelfs met een hele grote marge. Theoretisch zijn er genoeg ongetelde stemmen te verkrijgen om Biden alsnog de winst te laten claimen, maar de kansen daarop lijken niet zo groot en moeten volledig tegen de trends ingaan die we al de hele avond zien: de beloofde blue wave met mail-in ballots was een kleine rimpeling die alleen de staat van de overleden senator John McCain deed kapseizen; de rest bleef fier overeind.

Dus laten we er geen doekjes om winden: Trump is favoriet voor de eindoverwinning. Ongeacht wat hij zegt over het “stelen” van verkiezingen of lui die naar verluid nog na het sluiten van de stembussen aan het stemmen zouden zijn. Of een mogelijke gang naar de Supreme Court. Negeer het gewoon.

Dat is allemaal niet belangrijk bij het tellen van de stemmen. En daaruit blijkt vooralsnog slechts één ding: Trump zit in pole position om nog deze week zichzelf te kunnen uitroepen tot two-term president. Het enige wat nog moet worden gedaan, is worden uitgesloten dat zich geen onwaarschijnlijk scenario voordoet waarin Biden toch ineens aan het langste eind trekt.