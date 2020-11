NS ♥ administratieve rompslomp, wil treinreizigers zich eerst laten aanmelden voor treinreizen

Er is weer eens iets nieuws bedacht tegen het coronavirus. Iets ontzettends overbodigs en nutteloos, maar wel vrij vervelend. Voordat je met de trein gaat dien je je eerst aan te melden voor je reis, zo verlangt de NS van Nederlanders.

Wie momenteel met de trein reist heeft het erg gemakkelijk. Weinig mede-passagiers, veel plek en door die twee zaken een minimale kans op het oplopen van een coronabesmetting. Prima nieuws, zou je zeggen, maar de NS is dat nog niet goed genoeg. De vervoerder adviseert passagiers met klem om treinreizen éérst aan te melden.

Jawel. Na alle registraties voor restaurants, musea en zelfs zwembaden moeten nu ook de treinen er aan geloven: eerst even zo’n irritant formulier invullen voordat je op pad gaat. Heus:

“De nieuwe Treinwijzer, zoals de registratieservice wordt genoemd, gaat woensdag meteen in en volgt na een succesvolle proef onder 5000 reizigers dit voorjaar. Door mensen te verzoeken hun ritten te melden, hoopt de NS hun zorgen weg te nemen. ,,Hoewel treinen leger zijn dan ooit, zien we dat een deel van de reizigers uit angst voor corona de trein vermijdt”, zegt Tjalling Smit, directielid van de NS.”

De onnozelheid van deze actie wordt direct door NS-bestuurder Smit benoemd: de treinen zijn leger dan ooit. Deze reisregistratie is dus een volstrekt overbodige toevoeging aan het brede palet van COVID19-maatregelen die reeds worden genomen.

Misschien dat we dus ook niet moeten spreken van de Treinwijzer, maar de Treindommer. Maar voordat we dat mogen doen, gaan we eerst even de registratieservice van de NS invullen: zodat ze weten dat deze kwalificatie van ons er aan komt. Je weet namelijk maar nooit!