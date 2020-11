Nu Utrecht naar PvdA’er Sharon Dijksma gaat: ‘Vreemd dat PVV met 20 zetels geen enkele burgemeesterspost heeft!’

Nu Utrecht in de persoon van de Amsterdamse PvdA-wethouder Sharon Dijksma binnenkort een nieuwe burgemeester krijgt, wordt één ding weer eens duidelijk: het aantal burgemeestersbenoemingen loopt totaal niet gelijk aan de populariteit van een partij. De PvdA is de afgelopen weggekwijnd, maar heeft eerste burgers bij de vleet. De PVV – de tweede partij van Nederland – echter geen één. Dat wekt wrevel.

Wie kijkt naar de burgemeesterposten in de vier grootste gemeentes van het land ziet iets opmerkelijks: de VVD, als grootste partij, heeft één post (Den Haag), evenveel als het veel kleinere GroenLinks (Amsterdam). Dwergpartij PvdA boert echter goed met maar liefst twee burgemeesterzetels – Rotterdam en nu ook Utrecht.

De verhoudingen zijn uit het lood geslagen, en dat viel ook PVV-leider Geert Wilders op: “De PVV heeft 20 zetels en geen burgemeesters (0%). De PvdA heeft 9 zetels en zo’n 70 burgemeesters (20%),” rekende hij vandaag voor: “Dat is ondemocratisch en onjuist. Het wordt de hoogste tijd voor minder PvdA en meer PVV-burgemeesters!” Het is een sentiment dat weerklank vindt in de Eerste Kamer, bij senator Toine Beukering (FVD): “Ha ha…. Kartelpraktijken,” laat hij weten: “En de media doen lekker mee…”

Het unieke is echter dat voor het eerst media zich nu ook beginnen te roeren in de discussie. Telegraaf-redacteur Wierd Duk stelde na de bekendmaking van Dijksma’s benoeming een retorische vraag: “Heeft de tweede partij van Nederland al een burgemeester?” Ook HP/De Tijd-onderzoeksjournalist Ton F. vna Dijk vindt het vreemd: “Het is vreemd dat een partij met 20 zetels in de Kamer geen enkele prominente burgemeesterspost heeft.”

Behalve de PVV heeft de SP ook geen enkele burgemeester gehad, op de interimklusjes van Emile Roemer in Alkmaar en Heerlen na.

De realiteit lijkt echter te zijn dat het voortrekken van bepaalde partijen voorlopig nog wel blijft bestaan, zolang gekozen burgemeesters niet veel meer blijven dan een slogan die wel eens wordt geopperd door partijen in Den Haag – maar kennelijk nooit in een regeerakkoord terechtkomt en dus nooit wordt ingevoerd.