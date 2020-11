Ondernemer: mondkapjesplicht per 1 december “maakt einde aan laatste beetje retail, Nederland gaat ten onder”

Waar nu nog een mondkapjesadvies geldt voor winkels, wordt dat per 1 december omgezet naar een landelijke, wettelijke mondkapjesplicht. De Groningse retailondernemer Robert Pestman ziet dat totaal niet zitten, zegt hij. Hij voorspelt het einde van de Nederlandse detailhandel.

Eén van de zaken die gisteren nog eens benadrukt werd, is dat Nederlanders vanaf 1 december in alle zogeheten publieke binnenruimtes verplicht mondkapjes moeten dragen. Wie dat nalaat, riskeert een boete van €95. Onder die binnenruimtes vallen ook winkels, en daar is ondernemer Robert Pestman allesbehalve blij mee.

De winkelier, die behalve ondernemer ook FVD-statenlid in Groningen is, voorziet een ramp die afkomt op de Nederlandse detailhandel. Die is binnenkort voorgoed verleden tijd, denkt hij:

“Mondkapjes plicht maakt einde aan laatste beetje retail. Bij ons is iedereen dolblij dat ze vrij rond kunnen lopen. Dat laatste beetje vreugde gaat nu ook naar de kl…. Terwijl die dingen niet zouden helpen. Nederland gaat ten onder, bedankt premier Rutte en Hugo de Jonge.”

Pestman benadrukt tegenover sceptici dat deze mening persoonlijk is, en niet samenhangt met zijn werkzaamheden in de politiek. Hij vindt dat de overheid misbruik van de situatie maakt:

“Het beleid zou moeten zijn dat de ondernemer zelf beslist. Onze winkel is geen supermarkt en er is genoeg ruimte. Met boete dreigen in onze eigen winkel is daar bovenop machtsmisbruik. Wij betalen en mogen niet bepalen.”

De aanstaande mondkapjesregels zijn vastgelegd in de tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Die zullen in eerste instantie gelden tot 1 maart, maar kunnen daarna door de overheid verlengd worden.