Ongelooflijk: DENK verdedigt piepjonge messentrekkers: ‘Ze hebben aardappelschilmesjes nodig voor bijbaan!’

Ze zijn weer eens zwaar van het padje bij DENK: ditmaal neemt de partij het op voor jeugdige crimineeltjes die met messen rondlopen. Niks aan de hand, vindt het Amsterdamse duoraadslid Sheher Khan. Die lui hebben die steekwapens op zak voor hun bijbaantjes.

Scholieren in grote steden kennen het probleem: steeds meer pubers lopen met messen op zak, klaar om elkaar neer te steken. Een ernstig probleem, dat Grapperhaus nu gaat proberen aan te pakken met wetgeving. Dat het er is, kan iedereen zien. Behalve dan… DENK-duoraadslid Sheher Khan. Die zegt op Twitter tegen FVD-politicus Kevin Kreuger dat hij er geen enkel probleem in ziet dat jongeren over straat gaan met “aardappelschilmesjes“:

“Yep zeker [is het normaal dat kinderen op school met aardappelmesjes rondlopen, red.]. Aangezien ze die aardappelschilmesjes nodig hebben voor hun bijbaan na werk. Een beetje vertrouwen in het gezonde verstand van leerlingen mag ook wel hoor. Niet elke leerling is een potentieel gevaar. Maar volgens mij botsen hier twee verschillende wereldbeelden! ;)”

Juist ja, verschillende “wereldbeelden”. Eentje waarin het kennelijk normaal is dat tot de tanden bewapende tieners over schoolpleinen banjeren, en een andere waarin dat dus volstrekt onacceptabel is. Ik weet wel welk beeld ik graag het mijne maak… u ook?

DENK’er Khan heeft overigens een geschiedenis met het doen van bizarre uitspraken. In februari van dit jaar ging hij tekeer tegen D66, omdat de partij zogenaamd Forum voor Democratie zou helpen. Maar eerder al debiteerde hij vergezochte complottheorieën: Khan heeft beweerd dat het Westen en Israël bewegingen als ISIS niet alleen heeft opgericht, maar ze ook actief zouden steunen.