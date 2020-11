Ontmaskerd! NPO-graaf Sander Schimmelpenninck blijkt Thailand-hatende racist

De met z’n staart tussen z’n benen naar Zweden gevluchte voormalige NPO-presentator Sander Schimmelpenninck lijkt niet alleen in Scandinavië aan wal getreden, maar ook aan lager wal geraakt. De kerel die het presentatorschap van Op1 moest neerleggen wegens gebrek aan talent en kwaliteit probeert nu ophef te maken door de Thaise gemeenschap in Nederland te krenken en belasteren.

Ach, daar hebben we zolderkamerdebiel Sander Schimmelpenninck weer. In een jaar tijd is hij bijna al z’n lucratieve baantjes kwijtgeraakt: presentatorschap bij ’s lands populairste talkshow, z’n hoofdredacteurschap van Quote en nu, kennelijk, ook zijn zelfrespect. Het enige wat deze linkse mediaman nog rest, is af en toe wat mensen beledigen in z’n podcastje. En dat deed hij dan maar weer deze week, waarin hij vrouwen die zich niet naar zijn wil schikken tijdens een vrijpartij omschrijft als “Thaise hoeren.”

Niet alleen is dat natuurlijk een seksistische uitspraak, maar ook joeg Schimmelpenninck – die eerder al likkebaarde bij een minderjarig prinsesje en mensen met het syndroom van Down door het slijk haalde – daarmee de Nederlandse Thai tegen zich in het harnas. Want wat bezielt dit omhooggevallen druppeltje blauw bloed helemaal om zo te haten op deze mensen?

“Sander haalt zich de woede op de hals van de Thaise gemeenschap in ons land. “Sander Schimmelpenninck, uitermate onbeschoft en denigrerend dat u de naam van de Thai misbruikt in de Mediacourant met zo’n negatieve bijgedachte. Thailand is echt veel méér dan alleen maar prostitutie en sekstoerisme!”, twittert de Thais-Nederlandse Charlie. Ook Thailandblog, de grootste Thailand-community in Nederland en België, is ‘not amused’. “Sander Schimmelpenninck, de voormalige hoofdredacteur van Quote en presentator bij Op1, vond het nodig om in zijn podcast met sidekick Jaap Reesema Thaise vrouwen te beledigen”, is te lezen op de website. Het wordt door de bezoekers van Thailandblog ‘totaal respectloos’ genoemd. “Net zoals veel Nederlanders heeft hij de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt”, reageert iemand die een Thaise vrouw heeft.”

Maar waag het niet om Schimmelpenninck hier op aan te spreken, want dan ben je een “zielige frust.” Zelfreflectie is, zoals ook nu weer blijkt, geen eigenschap uit de gereedschapskist van de podcastende brulboei.