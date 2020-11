Openbaar Ministerie weigert om doodsbedreigers van PVV-leider Wilders te vervolgen: ‘Geen bewijs!’

PVV-leider Wilders is één van de meest bedreigde personen van heel Nederland en kan daarom dan ook niet meer zonder beveiliging op straat lopen. Maar veel lui die verantwoordelijk zijn voor die situatie hoeven nog geen dag de gevangenis in: het OM liet de oppositieleider onlangs weten niet tot vervolging over te gaan. Een gebrek aan bewijs, aldus de magistraten.

Tot de grote teleurstelling van PVV-leider Geert Wilders gaat het Openbaar Ministerie lui die de politieke leider met de dood hebben bedreigd niet vervolgen, en zullen zij dus geen straf krijgen. Dat liet in het OM weten in een brief aan Wilders.

In de tekst benadrukt het OM de vingers niet aan een rechtsgang te willen branden: “Er komt geen strafzaak,” staat bovenaan de brief: “Geen.”

De reden zit volgens de ambtenaren in de naar hun smaak gebrekkige bewijslast: “Uit het onderzoek van de politie blijkt dat er niet genoeg (wettig en overtuigend) bewijs is om een strafzaak tegen de verdachte te beginnen. Daarom komt er geen strafzaak tegen deze persoon.” De geaddresseerde van de correspondentie reageert er sarcastisch, maar gelaten op: “Na honderden doodsbedreigingen eindelijk een keer bericht van het OM! Uhhhhh, nou ja zeg…”

Regelmatig doet Wilders verslag van de lui die hem, voornamelijk via Instagram, op de meest gruwelijke wijzen om het leven willen brengen. Gisteren deed de PVV’er er nog zijn beklag over: “MEER DAN HONDERD berichten de laatste 24 uur van idioten die melden mijn hoofd eraf te hakken, me met benzine te overgieten, een kogel in mijn hoofd te schieten, op te hangen of te bombarderen of te slachten.”

Ook had het Kamerlid een vraag: “Kijken jullie mee, OM, of blijft het weer enorm stil?” Het werd vandaag dus het eerste, maar of Wilders daar nu zoveel mee opschiet…?