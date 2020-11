‘Opgeruimd staat netjes!’ Wilders danst de horlepiep, want Pakistaanse imam die hem met nukes wilde pakken is dood

PVV-leider Wilders toont zich tevreden dat één van z’n grootste vijanden gisteravond is overleden. Imam Khadim Hussain Rizvi, leider van de extremistische TLP-partij, bezweek in een ziekenhuis in Lahore – vermoedelijk aan corona.

Het is een wijdverspreid gebruik dat je geen feestviert als er mensen overleden, maar in dit geval heeft PVV-voorman Geert Wilders er maling aan. In een Pakistaans ziekenhuis overleed Khadim Hussain Rizvi, behalve een islamitisch prediker ook leider van de rechts-extremistische partij TLP. In die hoedanigheid zocht Rizvi vaak het conflict op met het “Hollandse varken” Wilders, wiens islamkritische standpunten hij zo verwerpelijk vond dat hij het te rechtvaardigen vond om Nederland te bombarderen met kernwapens.

Rizvi ontpopte zich tot misschien wel ’s werelds grootste mobilisator tegen de activiteiten van Wilders, door afgelasting van een Mohammed-cartoonwedstrijd te eisen en daarin uiteindelijk zelfs zijn zin te krijgen. Z’n vele speeches tegen de PVV’er hebben het beveiligingsklimaat van de Nederlander er ook niet ontspannender op gemaakt: een Pakistaanse moslim reisde enkele jaren geleden vanuit Frankrijk naar ons land met als doel een aanslag op Wilders te plegen – hij kon op tijd gepakt worden.

Alhoewel bij de fundamentalistische geestelijke nooit een test is gedaan, vertoonde de bebaarde mohammedaan symptomen van COVID-19. Het mag de pret bij Wilders niet drukken, die in het Engels – ook een voertaal in Pakistan – zijn vreugde deelt over het overlijden van de TLP-leider:

“Good riddance!”

Voor Wilders zal er persoonlijk gezien niet veel veranderen. Radicale moslims kunnen zijn bloed nog steeds wel drinken, ook nu de voornaamste bedreiger van het Kamerlid overleden is. Veel verandert er vandaag dan ook niet voor de parlementariër – behalve, misschien, dat hij een klein beetje meer vertrouwen heeft gekregen in het fenomeen poëtische gerechtigheid.