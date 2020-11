Over twee weken in de winkel! Nieuw boek van Thierry Baudet: ‘De ravage van tien jaar Rutte’

Thierry Baudet brengt begin december een nieuw boek uit, zo kondigde zijn partij Forum voor Democratie gisteravond aan op social media. Het schrijven veroordeelt het beleid dat Mark Rutte in tien jaar tijd voerde gedurende drie kabinetten en krijgt dan ook de toepasselijke titel De ravage van tien jaar Rutte.

Wie nog een FVD-minnend familielid een boek wil schenken met Pakjesavond komt deze aankondiging als geroepen: Thierry Baudet geeft samen met senator Paul Frentrop begin december een nieuw boek uit waarin premier Rutte de kop van Jut is. Via de winkel van de partij is het boek al te bestellen, maar op 2 december ligt het ook in de winkel.

De twee FVD’ers beloven geen spaan heel te laten van het beleid van de VVD’er, die al sinds 2010 aan de macht is:

“De verschillende coalities van VVD, CDA, PvdA, D66 en ChristenUnie waaraan Mark Rutte leiding gaf kozen voor records aan immigratie, honderden miljarden aan ‘klimaatbeleid’ en steeds maar meer macht voor de EU. De lasten stegen naar ongekende hoogtes en de publieke sector werd verwaarloosd. Over de hele linie viel ons land ten prooi aan een duizelingwekkend aftakelingsproces: ziekenhuisbedden werden wegbezuinigd, de thuiszorg werd uitgekleed, het onderwijs holde achteruit, de aangiftebereidheid daalde, de woningnood rees de pan uit en agrariërs werden structureel weggepest. Omdat het referendum werd afgeschaft konden burgers niet eerder aan de bel trekken: maar op 17 maart 2021 hebben ze de kans te kiezen voor verandering.”

De titel van het boek doet terugdenken aan De puinhopen van acht jaar paars, dat Pim Fortuyn begin 2002 uitbracht en zelfs diende als officieus partijprogramma voor de LPF bij de Kamerverkiezingen van dat voorjaar. Ook in dat boek beschreef de auteur hoe de twee kabinetten kok in acht jaar tijd Nederland hadden veranderd in een onaangenamere plek dan het was, met een focus op de zorg.