Partijkartel kan de borst natmaken voor 2021: lokale partijen pakken de winst bij herindelingsverkiezingen

De gevestigde politiek kan zich op de vingers getikt zien: bij de herverdelingsverkiezingen van gisteren zijn de lokale partijen de grote winnaar geworden. In het Groningse Eemsdelta boekten ze zelfs bijna een absolute meerderheid.

Nederland, of althans: het deel dat gisteren mocht stemmen wegens gemeentelijke herindelingen, lijkt voorlopig even klaar te zijn met de landelijk, gevestigde politiek. Dat is de conclusie die voorzichtig te trekken is wanneer een blik wordt geworpen op de uitslagen van de stembusgangen in diverse gemeentes die gaan splitsen of fuseren. Vrijwel overal zegevierden de lokale partijen. In Eemsdelta (Groningen) was de overwinning het grootst:

“Met elf zetels is Lokaal Belang Eemsdelta veruit de grootste partij geworden in de nieuwe gemeente Eemsdelta, De partij kreeg bijna 32 procent van de stemmen in de zogenoemde DAL-gemeenten: Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Als je de stemmen van Gemeentebelangen Appingedam, Fractie 2014 en Loppersum Vooruit (partijen die nu samen Lokaal Belang vormen) van maart 2018 optelt, dan behaalden deze partijen toen ook al veruit de meeste stemmen in de drie gemeenten: 27,4 procent. Die voorsprong is dus verder uitgebouwd.”

Maar ook in de gemeente Haaren, die opgesplitst en verdeeld wordt over diverse andere gemeentes, deden lokale partijen het uitstekend:

“De VVD heeft het in Oisterwijk goed gedaan. Daar werden de liberalen, samen met lokale partij PGB de grootste met ieder zes zetels. In Vught waren D66 en Gemeentebelangen de winnaars. In Boxtel was de lokale partij Balans de grootste samen met Combinatie 95.”

Voor middenpartijen VVD, CDA, D66 en PvdA belooft dit weinig goeds als héél Nederland in maart naar de stembus mag om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Er zijn weliswaar geen ‘lokale’ partijen die meedoen, maar met partijen als PVV, FVD en Code Oranje op het stembiljet kan de kiezer indien gewenst tóch afrekenen met de gevestigde orde.