Peilingen! Ruttes VVD knalt omhoog naar 44 zetels, daling voor Moslimbroederschap geplaagd GroenLinks

Ondanks dat het op coronagebied nog niet bepaald van een leien dakje gaat, is Nederland kennelijk wél gecharmeerd van de aanpak van premier Rutte: zijn VVD stijgt in de maandelijkse peiling van I&O Research door naar 44 zetels. Een heel stel partijen kukelt echter onderuit, onder welke ook het door islamismeschandalen achtervolgde GroenLinks van Jesse Klaver.

Als vandaag Tweede Kamerverkiezingen zouden worden gehouden, zou de VVD van Mark Rutte de rest van het politieke spectrum moeiteloos domineren. Dat is de conclusie die je moet trekken als je de vandaag gepubliceerde maandelijkse zetelpeiling van I&O Research bekijkt. De VVD heeft momenteel slechts 32 zetels in de Kamer, maar zou in verkiezingen er 44 scoren – bijna eenderde van het geheel. Dat zou de hoogste score voor de liberale partij ooit zijn – alleen in 2012 (42 zetels) deed de partij het beter.

De torenhoge uitslag van de partij van Mark Rutte gaat ten koste van een aantal andere partijen – CDA, D66, GroenLinks, PvdD en FVD moeten allemaal een zetel inleveren.

In het geval van GroenLinks lijkt duidelijk waarom: de partij is momenteel verwikkeld in een schandaal rondom de nummer 9 op de lijst – de orthodoxe moslima Kauthar Bouchallikht, die bestuurder was van een islamistische Moslimbroederschap-jongerenorganisatie.

Ook het CDA verliest langzaam vertrouwen met de weinig charismatische, weinig getalenteerde en weinig presenterende Hugo de Jonge aan het roer.

Toch bevat de I&O-peiling voor selecte andere partijen ook goed nieuws: de SP van 9 naar 10, en de PVV stijgt van 19 naar 21. Met dat virtuele zetelaantal lijkt het volgend jaar wederom Geert Wilders te zijn die Mark Rutte mag uitdagen voor zijn plek in het Torentje.