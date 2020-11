Popcorn! In kabinet ligt “debiele”, “hijgerige,” en “feitenvrije” prutser Hugo de Jonge zwaar onder vuur

Er is in deze dagen maar weinig enthousiasme voor de christendemocratische vicepremier. Hugo de Jonge heeft het coronabeleid al laten ontsporen en zijn partij in de peilingen naar de poorten van het electorale slachthuis geleid. En nu beginnen zelfs zijn naaste collega’s een gruwelijke hekel aan hem te ontwikkelen.

2020 moest het jaar van Hugo de Jonge worden: het jaar waarin de basis werd gelegd voor een herovering van het Torentje dat sinds 2010 niet meer in CDA-handen is geweest en dat ook niet meer lijkt te geraken. Maar toen kwam corona en was één ding voor het hele land duidelijk: de keizer zat daar, zonder kleren. Want Hugo de Jonge is niet buitengewoon competent, verbindend, een goede campaigner of anderszins een te vrezen politicus. Hij was altijd net op het juiste moment op de juiste plek – maar op de keper beschouwd nooit de juiste man.

En dat zien de andere ministers nu dan eindelijk ook in:

“Een bewindspersoon stelt ’fysiek buikpijn’ te krijgen van ’de hijgerigheid’ waarmee De Jonge lockdowns voorstelt. Intussen wordt achter de coalitieschermen gesproken van ’debiele’ en ’feitenvrije waanideeën’ van De Jonge om het virus te bestrijden, terwijl zijn testbeleid ’een rotzooi’ is.”

En meer van dat soort teksten in het meest recente Wouter de Winther-stuk in De Telegraaf. Het enige dat De Jonge momenteel nog overeind houdt? De VVD. Hun angst voor Pieter Omtzigt, die wordt gezien als een groot electoraal gevaar voor de kansen op een kabinet-Rutte IV. Dus Hugo de Jonge is nu dus afhankelijk van steun van een andere partij, omdat die zijn directe interne concurrent als bedreigender ziet dan hijzelf.

Ja, dan ben je wel héél incompetent.