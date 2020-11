PvdA-baantjesstapelaar Sharon Dijksma wint kartelloterij om burgemeesterschap Utrecht

Utrecht heeft een nieuwe burgemeester. Nadat eerder dit jaar VVD’er Jan van Zanen naar Den Haag vertrok om daar de ketting omgehangen te kregen, zat de Domstad met een vacature. Die is nu ingevuld, door voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA).

Inwoners van Utrecht kunnen opgelucht ademhalen: eindelijk krijgen zij de burgemeester waar zij al zo lang om gevraagd hebben. De gedroomde kandidaat… toch?! Het is Sharon Dijksma, die jarenlang voor de PvdA Kamerlid en staatssecretaris was. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen was zij echter wethouder in Amsterdam. En nu – voor het einde van haar termijn – verkast zij naar Utrecht:

“De 49-jarige Sharon Dijksma (PvdA) wordt de nieuwe burgemeester van Utrecht. Oud-staatssecretaris Dijksma is nu wethouder van Amsterdam. Dijksma zei in een eerste reactie uit te kijken naar haar nieuwe functie. ,,We zullen met het gezin heel snel richting Utrecht komen om te gaan wonen in deze prachtige stad,” liet ze in een eerste reactie weten.”

Er zijn wel wat kanttekeningen te maken bij deze benoeming. Ten eerste omdat het betekent dat de PvdA hiermee de burgemeesterspost in twee van de vier grootste steden bekleedt. Voor een partij die bij de afgelopen Kamerverkiezingen slechts 9 zetels, of nog geen 6% van de stemmen, haalde is dat een zeer buitenproportionele score.

Daarnaast bevestigt Sharon Dijksma ook haar reputatie als tussentijdse opstapper: ze werd in 2017 gekozen in de Tweede Kamer, maar verliet die functie al een jaar later om wethouder te worden in Amsterdam. En na amper twee jaar wordt ook die baan ingeruild voor een ‘nieuwe uitdaging’ in Utrecht.

Tenslotte, zoals bij alle andere burgemeestersbenoemingen: de burger had er weer eens helemaal niets over te zeggen. Als Utrechters mochten kiezen uit alle beschikbare kandidaten, waren ze dan echt uitgekomen bij de technocratiche en weinig charismatische Sharon Dijksma? Het lijkt nauwelijks voor te stellen.