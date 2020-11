PvdA en GroenLinks zijn verdrietig dat Sylvana Simons de Amsterdamse raad verlaat: ‘Succes met de verkiezingen!’

Raadsleden van PvdA en GroenLinks vinden het erg jammer dat Sylvana Simons vanaf vandaag geen deel meer uitmaakt van de gemeenteraad van Amsterdam. Ze overladen haar met complimenten en bedankjes, en hopen dat ze goed scoort bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart.

En het is alweer voorbij: amper tweeënhalf jaar nadat Sylvana Simons gemeenteraadslid werd in de hoofdstad, heeft ze haar zetel alweer opgegeven. Reden? Ze wil zich voluit storten op de landelijke politiek, en het behalen van een zetel bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. De voormalige TMF-presentatrice is er in ieder geval klaar voor. En dus was gisteren haar laatste optreden in de gemeenteraad van Amsterdam.

Andere linkse politici vinden het erg jammer dat hun politieke bondgenote het Amsterdamse strijdveld verlaat.

PvdA’er Dennis Boutkan dankt Sylvana “voor de samenwerking, je aanwezigheid” en hoopt dat ze een goede score neerzet in maart. Ook GroenLinks was in een rouwstemming ondergedompeld. “We gaan een superfijne en scherpe collega missen,” schrijft het GroenLinks-raadslid Lene Grooten. Zij hoopt dat Sylvana veel gaat “genieten” buiten die “gekke politiek”.

De liefde blijkt wederzijds. De BIJ1-partijleider had Boutkan graag willen knuffelen, en Grooten voor haar “kennis en stralende persoonlijkheid.”

Het afstand nemen van haar zetel is overigens een grote gok. Want of Sylvana in de Tweede Kamer komen dat gaat lukken? Peilingen zijn er nog niet erg optimistisch over: de partij staat al sinds de oprichting op 0 zetels in iedere denkbare peiling.