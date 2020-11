PVV pakt GroenLinks-wethouder Liesbeth van Tongeren (ex-Greenpeace) aan: ‘Ga lekker rotsblokken in zee werpen!’

De Haagse GroenLinks-wethouder Liesbeth van Tongeren heeft goed de wind van voren gekregen van de PVV-fractie in de gemeenteraad. De partij suggereert dat de voormalig Greenpeace-directeur beter weer destructieve acties op zee kan uitvoeren dan nog langer meebesturen in de Hofstad.

Het Haagse PVV-raadslid Karen Gerbrands kijk ineens raar op toen ze het volgende mailtje over een energie-aanbesteding in haar mailbox vond, gestuurd door de plaatselijke GroenLinks-energiewethouder Liesbeth van Tongeren. De vrouw, die in een vorig leven achtereenvolgens Greenpeace-directeur en GroenLinks-Kamerlid was, wilde schijnbaar van Gerbrands weten hoeveel die energietransitie bij Eneco nog ging kosten:

De PVV is een tegenstander van het grootste gedeelte van de wethoudersportefeuille van Van Tongeren en reageerde bij monde van Karen Gerbrands dan ook weinig amused:

“Incompetente GroenLinks-wethouder mag 200 miljoen euro Haags belastinggeld over de balk smijten voor duurzaamheid maar heeft geen idee waar ze mee bezig is. Gelukkig is ze naar de juiste persoon gekomen voor advies. Nu maar hopen dat ze mijn advies opvolgt en snel vertrekt!”

Van Tongeren kreeg behalve een kritische tweet ook nog een keiharde e-mail teruggestuurd. Daarin werd de GroenLinks-oudgediende gevraagd op te stappen en weer gevaarlijke acties bij Greenpeace uit te halen, zoals rotsblokken in zee te werpen:

Een ietwat rood aangelopen Van Tongeren laat ondertussen weten dat het mailtje helemaal niet in de inbox van Gerbrands terecht had moeten komen: “Oeps. Foutje van mij. Is een oud intern concept en had niet verstuurd moeten worden.” Wel is meedenken “altijd welkom,” zegt de GL-bestuurder. De suggestie van opstappen lijkt ze echter geheel te negeren… Zonde hoor!