‘Regering houdt creatieve COVID19-oplossing tegen: drijvend noodziekenhuis dat in één week operationeel kan zijn’

Nederland weigert creatieve oplossingen om de coronavirus op te lossen, of draaglijker te maken. Die beschuldiging uit Maurice de Hond jegens het kabinet. Als voorbeeld noemt hij een drijvend noodhospitaal dat in het zwaargetroffen Rotterdam zou kunnen aanmeren. Het kabinet neemt het niet in overweging, en dat maakt de coronacriticaster “moedeloos”.

Maurice de Hond ziet het al voor zich: een groot drijvend corona-noodhospitaal in de haven van Rotterdam. Volgens de initiatiefnemer, die contact opnam met de opiniepeiler, kan het schip 600 coronapatiënten helpen in hun eigen kamers. Duitse, Cubaanse en Filippijnse medici zouden het schip – dat zo’n vier dagen nodig heeft om Nederland te bereiken – kunnen bemannen. Het zou de ziekenhuizen aanzienlijk moeten ontlasten, waardoor de Nederlandse gezondheidszorg ontlast wordt.

Initatiefnemer Roland Brautigam is optimistisch:

“Schrik niet: Als de regering vandaag “Ja” zegt zou het schip volgende week in Rotterdam kunnen liggen en voor het einde van de maand zouden de eerste 100 patienten opgenomen kunnen worden wat dan vrij snel opgeschaald kan worden naar 500-600. Indoen nodig kunnen we binnen 4 weken een tweede schip leveren.”

Maar tot op heden heeft het nog niet geleid tot een deal met de overheid. En dat maakt met name Maurice de Hond weer razend:

“Of het nu exact deze oplossing is of een andere, maakt mij niets uit. Maar wat me moedeloos maakt, is dat blijkbaar de enige oplossing voor het probleem van de overbelaste zorg is om de rest van de samenleving op slot te zetten. Je zou minimaal hopen dat men (ook/in plaats daarvan) met volle kracht dit soort oplossingen gaat implementeren om zo de schade voor de samenleving zoveel mogelijk te verkleinen.”

Van het kabinet, zoals wel vaker in deze coronacrisis, horen we echter geen woord.