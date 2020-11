Rellen in Venlo tegen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet

Het was eigenlijk al te verwachten, maar een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet is helemaal uit de hand gelopen. Tot dusver zijn er vier mensen gearresteerd.

Volgens De Limburger was de opkomst bij de demonstratie vóór Zwarte Piet in Venlo was zaterdagochtend klein. Desondanks was er een hoop comotie ontstaan, niet in de laatste plaats op Twitter waar de termen ‘Zwarte Piet’ en ‘Venlo’ ook even kortstondig trending waren.

Ondanks alles bleef het niet bij een vreedzaam-protest. In de Limburgse stad Venlo zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag posters met een afbeelding van Zwarte Piet opgehangen. Het is niet bekend wie dat heeft gedaan.

Vermoedelijk heeft de actie te maken met een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) die zaterdag plaats vindt in de stad.