Schaamteloze graaiers uit Europees Parlement “woedend”, want krijgen ietsje minder geld door corona

Stampij in Brussel! De dagelijkse portie gratis geld voor europarlementariërs – €323 – wordt voorlopig aan banden gelegd. Dit om ze te ontmoedigen om naar de Belgische hoofdstad te komen en zoveel mogelijk thuis te werken. Dat is natuurlijk tegen het zere been van de rupsjes nooitgenoeg, die vinden dat ze recht hebben op de vergoeding die maandelijks kan oplopen tot een bonus van vele duizenden euro’s.

Als het aan europarlementariërs ligt, wordt binnenkort Giro 555 geopend zodat burgers een bijdrage kunnen storten voor die arme en zielige europarlementariërs, die zo keihard geraakt worden door het feit dat één van hun vele vergoedingen tijdelijk wegvalt. Aan de hand is namelijk het volgende:

“De maandelijkse reis naar Straatsburg is tot boosheid van Frankrijk al acht maanden taboe, maar ook de zetel van het Europees Parlement in het corona-rode Brussel gaat opnieuw zo goed als op slot deze maand. Alleen wie er echt nog moet zijn, mag komen en om Europarlementariërs maximaal te ontmoedigen wordt de dagvergoeding van 323 euro geschrapt. Dat heeft tot fel protest geleid.”

Even voor de goede orde: europarlementariërs zijn niet zielig. Misschien wordt hun dagvergoeding voorlopig geschrapt, maar dat betekent niet dat ze op een houtje moeten bijten. Ze verdienen elke maand nog €8,757 aan salaris en € 4.513 als ‘vergoeding voor algemene uitgaven’. Daarnaast worden reizen naar Brussel, Straatsburg en hun thuisland vergoed en worden hun medische uitgaven gedekt. Dat blijft allemaal gewoon in stand.

Om nog te zwijgen van het feit dat ze een riant pensioen opbouwen én in ieder geval tot de eerstvolgende verkiezingen (die pas in 2023 zijn) verzekerd zijn van hun baan en inkomen.

Met andere woorden: deze eurofiele graaiers moeten niet zo zeuren. Heel het continent heeft het nu economisch zwaar wegens corona – is het dan zo gek dat het minst democratische parlement van Europa dan óók wat inlevert? Nee, toch?