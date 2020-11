Schandelijk! NPO misbruikt coronacrisis om nog eens even flink te cashen: €10 miljoen aan belastinggeld erbij

Ken je die mop van de staatsomroep die geen greintje pijn voelde van de coronacrisis, maar toch kon rekenen op coronasteun? Ik zal het antwoord alvast geven: die kent u niet. Want het is geen mop, maar de absurde werkelijkheid.

Ik kan niet wachten tot maart 2021. Waarom? Nou, simpel. Omdat het een kans geeft dat D66 daarna niet meer in het kabinet zit en hun heilloze plannetjes mogen debiteren vanaf de oppositiebankjes. Daar worden ze niet minder bizar van, maar het zorgt wel dat ze niet kunnen worden doorgevoerd. Want wat we nu zien…

D66-minister Ingrid van Engelshoven gaat de NPO belonen met het niet al te misselijke bedrag van €10 miljoen. Want corona, is de redenatie:

“De NPO krijgt 10 miljoen extra aan staatssteun. Dat blijkt uit de uitwerking van het tweede steunpakket voor de cultuursector dat minister Van Engelshoven (Cultuur) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.”

De €10 miljoen zijn onderdeel van een groter pakket om de cultuursector te ondersteunen, die het moeilijk heeft in de coronatijd. Wat op zich te billijken is.

Maar waarom de NPO dan ook maar meenemen? Daar zijn geen financiële klappen gevallen als gevolg van de crisis. Die krijgen hun geld gewoon ieder jaar weer braaf van vadertje staat om de aloude concurrentievervalsende concurrentie aan te gaan met de commerciële stations. Dat snap zelfs de meest doorgewinterde Hilversum-fan.

Er moest dus een list bedacht worden: de NPO krijgt wél €10 miljoen, maar dat geld moet dan wel meteen besteed worden aan theaters. Je vraagt je af: waarom dan niet direct €10 miljoen voor theaters? Maar ja, dat zou te gemakkelijk zijn. Dat is wel leuk, maar er moet nu eenmaal ook iets aan de NPO-strijkstok blijven hangen?

Wel zo makkelijk verdienen!