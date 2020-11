SP zat vol met gewapende communistische coupfantasten – toch maar wél paar royementjes uitgedeeld

Toch maar wel, hè? De SP heeft een paar mafklappers geroyeerd die klaar stonden om de Nederlandse democratie omver te werpen en een communistische dictatuur te installeren.

Soms moeten we niet vergeten waar politieke partijen vandaan kwam. Vandaag de dag is de SP een partij die keurig meedraait in de parlementaire mores, met zo’n Renske Leijten die samen met CDA’er Pieter Omtzigt de kindertoeslagenaffaire blootlegt. Ook zitten ze allemaal in commissies en draaien ze op elk niveau mee.

Maar toch blijft het ergens een partij die sympathiseerde met het China van massamoordenaar Mao Zedong, en het partijprogramma overschreef van verschrikkelijke communistische regimes die elders hun land aan het terroriseren waren. En wie een blik op het ledenbestand van de partij werpt, kan dat nog terugzien.

Sinds deze week alleen een klein beetje minder, want een zestal gasten die op marxistische fora aan het speculeren waren over gewapende staatsgrepen zijn nu toch maar uit de partij gezet:

“De SP heeft zes leden uit de partij gezet omdat zij volgens de partijtop de partij wilden overnemen en plannen hadden voor een gewapende burgeroorlog, zo meldt Nieuwsuur. De betrokkenen zelf spreken van een „heksenjacht” om kritische geluiden in de kiem te smoren. De zes zijn lid van het Communistisch Platform en het Marxistisch Forum. Volgens hen zijn dit afdelingen binnen de partij, maar de SP vindt beide groepen juist aparte politieke partijen. „Zij hebben een eigen ideologie, een eigen programma, een eigen bestuur en eigen besluitvorming, dus het is een politieke partij in alle opzichten”, zegt SP-secretaris Arnout Hoekstra in de uitzending.”

Het partijbestuur noemt deze zieke zes “geradicaliseerde zolderkamercommunisten.” En dan weet je het wel: als zelfs de SP-partijleiding zegt dat je van het padje bent met je marxistisch-leninistische gezwatel dan ben je wel héél ver heen – alsof Jesse Klaver je een doorgedraaide klimaatwappie noemt, zeg maar.

Maar good riddance, hoor! Al blijft het koffiedik kijken of de SP echt alle CCP-achtige gekkies eruit heeft geknikkerd. Bovendien komen deze zes nog een keer terug: in december willen ze hun royement aanvechten op het verkiezingscongres van de partij. Hoe de ledenbasis reageert op hun protesten zal een goede graadmeter zijn van het gehalte communistisch geijl dat anno 2020 nog in de SP rondwaart.