Sylvana Simons klaagt dat spotprenten te witte personages hebben: ‘Ze zijn aan het whitewashen geslagen’

BIJ1-frontvrouw Sylvana Simons is niet te spreken over een cartoon bij Joop.nl. Daarop is te zien hoe het ministerie van sociale zaken de belastingdienst gebruikt als kwijlende bulldog om gewone mensen te intimideren. De lijsttrekker keurt de spotprent echter alsnog af, omdat de slachtoffers getekend zijn met een in haar ogen te blanke huid.

Niet voor het eerst ontstaat er ophef over een cartoon op de BNNVARA-opiniewebsite Joop.nl. Ditmaal niet bij PVV-aanhangers omdat Wilders wordt neergestoken met een pen, maar juist in de totaal andere hoek: de koningin van de Nederlandse wokeness, Sylvana Simons, is geïrriteerd dat tekenaar Arend van Dam de huidskleuren van wat poppetjes, die slachtoffers van de toeslagenaffaire moeten voorstellen, veel te wit heeft gemaakt.

Op de tekening zien we een kale man met op zijn trui ‘Ministerie van Sociale zaken’, die de riem van zijn grote hond genaamd ‘Belastingdienst’ loslaat om die op een gezin met twee kinderen los te laten. “Pak ze!!!”, roept de ambtenaar er nog bij. Het gezinnetje staat doodsangsten uit.

Allemaal goed en wel, aldus Sylvana, maar die mensen hadden dus van kleur moeten zijn. Want je zou maar eens stellen dat ook blanken getroffen zijn door de schaamteloze toeslagenaffaire:

“Dus zelfs bij Joop.nl zijn ze aan het whitewashen geslagen? Echt. 🤦🏽‍”

Dus dat u het weet: zelfs Joop.nl is tegenwoordig een wit-nationalistisch fascisme-oord! Niets is meer veilig, iedereen een vuile racist. Wel zo overzichtelijk, toch?