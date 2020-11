Sylvana Simons: Na ‘blank’ liever ook geen ‘donker’ meer zeggen, alleen nog ‘wit’ en ‘zwart’!

BIJ1-partijleider Sylvana Simons is klaar om de volgende stap te zetten in de strijd tegen onze nog altijd gedekoloniseerde taal. Want waar Nederland nog soebat of je ‘blank’ of ‘wit’ mag zeggen, verlegt de politica haar bakens al naar het volgende strijdtoneel: straks lievere mensen ook niet meer ‘donker’ noemen, zei ze gisteren op SBS bij Waar is de Mol?.

Wie een aardig portret wil zien van hoe Sylvana Simons zichzelf ziet, moet even de uitzending van SBS-reisprogramma Waar is de mol? van gisteravond terugkijken. Normaalgesproken reist Johnny de Mol dan met een BN’er naar een ver oord, maar wegens corona nu gewoon in eigen land. In dit geval met Sylvana door Noord-Holland.

En zittend bij een molentje met een blikje bier komt dan de discussie over het zogenaamde ‘dekoloniseren’ van de Nederlandse taal ter sprake. Als eerste legt de BIJ1-oprichtster uit waarom je geen ‘blank’ meer mag zeggen: het betekent in haar ogen “rein” en “onschuldig.” Liever dan maar wit zeggen, want dat is neutraler.

Vervolgens komt ze uit bij een ander punt: ook het woordje “donker” moet je eigenlijk niet meer gebruiken als je het hebt over het uiterlijk van mensen, vindt Sylvana: “Donker ten opzichte van wat?” Gewoon dus “zwart” en “wit”, en alle andere woorden in de ban doen. De rest is namelijk niet “gelijkwaardig,” vindt ze.

Verder onthulde Sylvana Simons in de uitzending dat zij nooit heeft begrepen waarom negerzoenen zo worden genoemd, maar dat ze wel kan leven met de benaming jodenkoeken – dit omdat de befaamde Noord-Hollandse lekkernij niet verwijst naar het volk, maar naar de naam van een bakker. Ook zegt ze van Nederland te houden, “maar niet van alle Hollanders.”