Sylvana Simons na opstapdreigement Thierry Baudet: ‘It’s all the same shit!’

BIJ1-lijsttrekker Sylvana Simons heeft een reactie gegeven op de aankondiging van Thierry Baudet dat hij het lijsttrekkerschap van FVD naast zich neerlegt. Ze besluit voor de gelegenheid te citeren uit het raplied The Watcher van Dr. Dre, die meldde dat het “all the same shit” is, over de hele wereld.

Vanuit Amsterdam heeft BIJ1-partijleider Sylvana Simons naar de perikelen in Forum voor Democratie gekeken, en heeft ook gezien dat Thierry Baudet zijn positie als politiek leider van FVD publiekelijk opgeeft. Ze heeft er maar één reactie voor, en die ontleent ze aan het rap-epos The Watcher dat Dr. Dre in 2001 uitbracht:

“It’s all the same shit all across the globe. I just sit back and watch the show…”

In de tekst vertelt Dr. Dre over hoe jaloezie en nijd zorgen voor vechtpartijen en aanslagen, iets wat Sylvana kennelijk van toepassing acht op het gekonkel dat nu al maanden aan de gang is binnen FVD. Dre is wel blij dat hij die ‘hood‘-sfeer ontvlucht is, vertelt hij en het in het leven tegenwoordig hogerop zoekt.

Simons en Baudet hebben elkaar enkele keren ontmoet bij de campagne Tweede Kamerverkiezingen van 2017, en zijn zelfs enkele keren in debat gegaan. Toen Baudet in de Kamer kwam en Simons niet, werden die ontmoetingen snel verleden tijd. Wel is ze duidelijk een fascist, zo heeft ze meerdere keren laten blijken.