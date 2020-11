Sylvana Simons staat vierkant achter Moslimbroeders-kandidate bij GroenLinks: ‘Het houdt niet op!’

Een opmerkelijke stap: BIJ1-lijsttrekker Sylvana Simons neemt het op voor GroenLinks-kandidate Kauthar Bouchallikht, die vice-voorzitter is geweest bij een jongerenorganisatie van de islamistische Moslimbroederschap. Het voormalige raadslid ziet het als een vorm van een niet-aflatende lastercampagne, zo laat ze via Twitter weten.

Gisteren wist de gepensioneerde AD-journalist Carel Brendel te onthullen dat het seculiere GroenLinks een bestuurder van een keiharde islamistische club op een verkiesbare plek op de lijst heeft geplaatst. Het gaat om Kauthar Bouchallikht, die bij Moslimbroederschap-satelliet FEMYSO aan de weg heeft getimmerd.

Zelf ontkent Bouchallikht alle aantijgingen, maar echt geloofwaardig is het niet: het is alsof een PVV’er zegt dat hij niet extreem-rechts was of iets met dat gedachtengoed heeft, maar wel in het bestuur van Stormfront heeft gezeten.

Iemand die wel in de zwakke ontkenning van de aanstormende GroenLinks-politica trapt, is Sylvana Simons van BIJ1. Zij verklaart zich tot lid van “team Kauthar”, ondanks dat zij voor een heel andere partij uitkomt. Simons laat weten dat zij vindt dat hier een vuil spel wordt gespeeld dat niet vanzelf tot een einde wordt gebracht:

“Het houdt niet op, niet vanzelf. #teamKauthar”

Ook vanuit haar eigen partij ontvangt Bouchallikht legio steun van prominente partijleden die denken dat het allemaal maar een smeercampagne is. Onder anderen de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink, lijstkandidate Imane Nadif en jongerenclub DWARS hebben allemaal hun kop in het zand gestoken om de nummer 9 van GroenLinks te steunen.