Sylvana Simons “uitdrukkingsloos” nadat Zwarte Piet-enquete haar vraagt of ze man of vrouw is

BIJ1-lijsttrekker Sylvana Simons heeft meegedaan aan een EenVandaag-enquete over de vraag of zij voor of tegen Zwarte Piet was. Over enkele vragen, zoals over haar geslacht, was ze echter totaal niet te spreken en heeft daarovr boos verhaal gehaald bij de redactie.

De keuzes is 1 ding. Die zin eronder… 😑. En dit is niet exclusief voor 1Vandaag. Dit is bijna overal. https://t.co/BHCNliuARX — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) November 10, 2020

Morgen verschijnt het jaarlijkse onderzoek van het Opiniepanel van EenVandaag over de vraag wat Nederland vindt van Zwarte Piet. Sylvana Simons zag het als haar plicht om te zorgen dat zoveel mogelijk zwarte mensen de vragenlijst invullen: “Aangezien representatie ertoe doet, roep ik bij deze Black Twitter en de pocfam op vooral mee te doen en (ongevraagde) feedback over de formulering van gestelde vragen te geven.” Voor mensen die niet zo goed zijn ingelicht in het jargon: ‘pocfam’ staat voor de “people of colour family” – kennelijk is iedereen die niet wit is al dan niet ideologisch aan elkaar verwant.

Met die oproep deel te nemen aan de vragenlijst van het AVROTROS-programma meende Sylvana een nobel doel na te streven: “Ik weet dat Gijs Rademaker dit zal waarderen want hij gaf ooit aan dat het zo makkelijk nog niet is deze doelgroep te bereiken,” liet het afgezwaaide raadslid weten: “Graag gedaan.” Gijs Rademaker is de voorman van het Opiniepanel.

Die moest even later hoogstpersoonlijk in actie komen toen Sylvana de enquete verder invulde, want bij de vraag of de beantwoorder een man of vrouw was begon ze te stuiteren en gaf ze een ‘uitdrukkingsloze’ emoticon op als reactie. Rademaker kon niet anders, legt hij uit, want het CBS verdeelt ook nog altijd de Nederlandse bevolking onder in mannen en vrouwen: “Deze m/v vraag is een zgn. ‘weegvraag’. We wegen de uitslag op hoe het CBS de samenstelling van de NL bevolking registreert. Zij doen dat (voorlopig nog?) in M/V.” En daarmee was de ietwat opmerkelijke klacht van de politica dus volledig afgehandeld.

Sylvana Simons viel ook nog over een ander punt van de enquete: de in 1971 in Paramaribo geboren politica moest aangeven of ze in het buitenland was geboren, of in Nederland. Maar aangezien Suriname pas in 1975 onafhankelijk werd en ze vanaf haar geboorte een Nederlands staatsburger is, koos ze – “Deze was best lastig… maar ja…” – toch voor het laatste.