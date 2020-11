Sylvana’s BIJ1-opvolger Jazie Veldhuyzen wil meteen donaties op eigen bankrekening: ‘Maak bedrag naar keuze over!’

Opmerkelijk: het nieuwe BIJ1-raadslid Jazie Veldhuyzen heeft voor zijn eerste daad als volksvertegenwoordiger gevraagd om mensen geld willen overmaken naar zijn eigen privé-bankrekening. De lokale politicus belooft plechtig dat geld te zullen verdelen onder vluchtelingenorganisaties.

Sylvana Simons heeft de Amsterdamse raad verlaten om zich te kunnen focussen op haar campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, en haar plaats wordt overgenomen door Jazie Veldhuyzen: de nummer 2 van de partij in Amsterdam, en tot afgelopen week ook al duo-raadslid namens BIJ1.

Zijn verkiezing maakt hem niet vrolijk, schreef hij gisteravond in een lange bijdrage op Facebook. Hij vindt namelijk dat het linkse college te weinig doet om illegalen op te vangen. Er wordt op “onmenselijke wijze” omgesprongen “met mensen zonder papieren,” vindt hij.

Daarom begint Veldhuyzen een campagne om uitgeproceerde asielzoekers financieel te ondersteunen, maar kiest daarvoor een opmerkelijke methode: in plaats van dat de BIJ’er zijn volgers vraagt te doneren aan organisaties die zich om deze mensen bekommeren, roept hij met een serie betaalverzoeken op om vooral zijn eigen rekening vol te storten met geld. Die donaties zal hij vervolgens dan weer herverdelen, belooft de opvolger van Sylvana:

“Hieronder kan je via een van de drie Tikkies een bedrag naar eigen keuze overmaken naar mijn rekening. Ik zorg er dan persoonlijk voor dat dit geld terecht komt bij Afrikaanse vluchtelingen collectieven en Vluchtelingen Vooruit, beide zelforganisaties van (ongedocumenteerde) vluchtelingen. De donaties zullen zij gebruiken om voedsel, warme kleding, dekens, thermoflessen, desinfectiemiddelen, mondkapjes etc. te kopen voor ongedocumenteerde vluchtelingen die niet door de gemeente worden geholpen en die uit noodzaak op straat leven in deze natte en koude dagen.”