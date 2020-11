Tesla-topman Elon Musk slaat alarm over corona-sneltesten: vier keer getest, twee keer positief én twee keer negatief

Elon Musk, de man achter Tesla en SpaceX, vertrouwt de corona-sneltesten die op de markt zijn gebracht niet. Hij twitterde vanochtend dat hij op dezelfde dag viermaal getest is, en steeds weer een andere uitslag kreeg. “Er is iets ongelooflijk vals aan de gang,” liet hij weten.

Topondernemer Elon Musk heeft op zijn Twitterprofiel vanochtend leverancier Becton, Dickinson and Company (BD) aangevallen om de sneltesten die het bedrijf levert om in een mum van tijd een besmetting met het coronavirus vast te stellen bij iemand. De test moet in ongeveer 15 minuten iemand vertellen of hij of zij COVID-19 heeft opgelopen.

Musk deed de test maar liefst viermaal, maar keeg steeds een andere uitslag. Tweemaal werd hij positief getest, schrijft hij, maar tweemaal ook weer negatief. Hij vertrouwt de gang van zaken nu niet meer:

“Iets ongelooflijk vals is aan de gang. Was vandaag vier keer getest op Covid. Twee testen kwamen negatief terug, twee kamen positief terug. Zelde machine, zelfde test, zelfde zorgmedewerker.”

Woordvoerders van BD hebben nog niet gereageerd op de commotie van de techondernemer.

De BD-sneltesten worden over enige tijd ook in Nederland ingezet. Eerder deze maand heeft de overheid maar liefst 9,2 miljoen van de testen op de kop getikt. De levering zal vanaf juni 2021 plaatsvinden. Ook zal BD betrokken zijn bij het leveren van een coronavaccin, wat momenteel nog in ontwikkeling is.