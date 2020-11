Theo Hiddema (FVD): VVD-Kamerlid zou “maagzweer van ergernis” moeten krijgen bij VVD-beleid tegen jihadi’s

FVD-Kamerlid Theo Hiddema heeft niet zoveel vertrouwen in het plan van VVD-Kamerlid Bente Becker om jihadisten van de Nederlandse nationaliteit te ontdoen, ook als dat ze stateloos zou maken. Het Kamerlid wijst op het totale VVD-beleid omtrent immigratie en terrorismebestrijding, en vindt dat voldoende om een maagzweer van te krijgen.

Zoals ook andere partijen heeft de VVD deze week hun (concept-)verkiezingsprogramma voor maart 2021 gepubliceerd. Daarin één interessant plan: het paspoort van jihadisten moet afgepakt kunnen worden, óók als hen dat stateloos maakt. Het is een typisch VVD-plan: bombastisch en genadeloos. Maar dat geldt óók voor de uitvoering: volgens Europees en ander internationaal recht kán en mág dat helemaal niet. Gaat de VVD alle verdragen opzeggen om stateloosheid voor terroristen tóch mogelijk te kunnen maken? Dat dan weer niet. We weten dus wel wat er terechtkomt van dit VVD-plan: helemaal niets.

Toch mocht Kamerlid Bente Becker dit plan met veel aplomb verdedigen bij WNL gisteren. Theo Hiddema zag de uitzending, maar was niet onder de indruk. Hij vond dat de liberale parlementariër veel te veel over zichzelf praatte, en bovendien al het beleid dat de VVD de afgelopen jaren gevoerd heeft – en haaks staat op de aangekondigde stateloosheidplannen – voor het gemak even negeerde.

Het dreef Hiddema uiteindelijk tot het opstellen van een tweet:

“Als haar van diepe innerlijke overtuiging volgelopen “IK” zich zo geprangd moet uiten dan ligt een maagzweer van ergernis over het vigerende VVD-beleid op de loer.”

Daar heeft Becker niet meer op gereageerd.