Theo Hiddema vliegt ‘maagzwerende’ Baudet-hater aan: ‘Is er voor jou geen anti-anti-FVD vaccin voorhanden?’

FVD-Kamerlid Theo Hiddema heeft weinig geduld met een CDA’er die het aftreden van Baudet gebruikt om zijn afkeer jegens die politicus nog eens goed duidelijk te maken. De parlementariër raadt de man een “vaccin” aan om zijn “maagzweer” te genezen.

Ingewijden kennen hem: Pieter Gerrit Kroeger, CDA’er die een politieke podcast onderhoudt waarin hij zijn visie op de politiek geeft – niet zelden gevolgd door kritische betogen aan het adres van Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet. Nu Baudet zijn positie als partijleider heeft opgegeven, betoont Kroeger zich niet ontevreden. Zo blij is hij zelfs, dat hij een plaatje de wereld in slingert van het logo van FVD – maar dan ingestort.

Theo Hiddema ziet die actie duidelijk als natrappen naar een man die reeds op de grond ligt, en had dan ook even geen zin in dergelijke plaatjes. Kroeger werd dan ook stevig van repliek gediend:

“Man.. man, is er voor jou niet ergens een anti-anti- FVD vaccin voorhanden? Zoveel chagrijn dat loopt uit op een maagzweer.”

Later op de avond opende Kroeger ook het vuur op NPO-talkshow M, die het niet vond kunnen om naast de bekende FVD-criticus Chris Aalberts ook een oude bekende van Baudet op te stellen; Geerten Waling. “Een trouvaille,” aldus Kroeger: “Hoe verzin je zoiets?” Ook die tweet viel niet lekker bij Hiddema, die de CDA’er gewoon nog eens van onder uit de kan gaf:

“Man .. man ..is dit een voor onmiddellijk begrip vatbare zin? PGK is compleet verstrikt geraakt in zijn zelf gecreeerd labyrint van anti-Baudet sentimenten.”

De tirades van de FVD’er hebben Kroeger niet aangezet tot het veranderen van zijn toon. Sterker nog: de christendemocraat besloot om er gewoon nog een venijnige vraag achteraan te stellen: “Gaat het met uw heup ook helemaal ok weer?”