Thierry Baudet hoort niet thuis in de Tweede Kamer, maar in een psychiatrische kliniek

Vandaag toont maar weer eens aan: Thierry Baudet heeft last van ernstige persoonlijkheidsstoornissen, en zou er goed aan doen zich daarvoor te laten behandelen. Het is niet in het belang van zijn eigen geestelijke gezondheid – noch het Nederlandse landsbelenag – om nog verder te strijden voor politieke activiteit.

Lang heb ik mijn mond gehouden. In de hoop dat de schandalen rondom Thierry Baudet gewoon zouden wegdrijven, dat FVD langzaam zou afdrijven naar de politieke vergetelheid of dat de kerel gewoon politiek Den Haag uit zichzelf vaarwel zou zeggen.

Zoals we allemaal weten: geen van die scenario’s is uitgekomen. In de achteruitkijkspiegel lijkt het ook allemaal onvermijdelijk: iemand als Thierry Baudet laat niet uit eigen beweging de macht los. Die brengt zichzelf niet weer bij zinnen, en die staat ook zeker niet toe dat zijn partij zonder slag of stoot door het doucheputje wegspoelt. Hij zal strijden, twitteren, dineren met racisten, luidkeels antisemitische complotten verkondigen en vervolgens dansen op tafel – ondertussen naar iedereen z’n middelvinger opstekend. Wie daar anders over denkt, raad ik aan de brief van FVD-senator Nicki Pouw-Verweij eens goed te lezen.

Het is precies hoe een extreme narcist in het leven staat: iedereen om hem heen van zich vervreemden met gedrag dat steeds gestoorder wordt, en ondertussen van diezelfde mensen ook een absolute vorm van onderdanigheid eisen. En het echt niet begrijpen dat die mensen op een gegeven moment echt genoeg vertrappeld zijn, en je bloed wel kunnen drinken. Ze daarna zelfs wegzetten als verraders, omdat ze weigeren nog langer je voetveegje te zijn. Zelfs verbaasd zijn dat niet iedereen een antisemiet is, of dat anderen niet drie miljoen doden willen opofferen op het altaar van je steeds extremer wordende politieke ideeën.

Je hoeft bepaald de DSM er niet op na te slaan om in het gedrag van FVD-voorman Baudet een ziekelijke vorm van narcisme te zien. Daarom zou de gewezen politiek leider er goed aan doen om niet alleen Forum achter zich te laten, maar ook de gehele landelijke politiek. Een dringend gesprek met een psychiater lijkt me op zijn plaats. Ik betaal daar graag een beetje extra zorgpremie voor, als het moet.

En anders? Laat de steeds verder nazificerende Baudet dan maar in een eenzaam hoekje ongure boeken gaan lezen van Jared Taylor en dictators uit de dertiger jaren. Maar dan wel op zo’n manier dat helemaal niemand nog last van hem heeft, graag. Nederland heeft genoeg gezien van deze geestesgestoorde partijdictator, me dunkt.