Trek de portemonnee maar! Belastingbetalers moeten riante pensioenpot voor europarlementariërs gaan spekken

Europarlementariërs dreigen een flink pensioengat op te lopen, omdat ze in Brussel veel dingen kunnen, maar niet begroten. Maar geen zorgen, want een oplossing is al gevonden: hardwerkende EU-belastingbetalers gaan gewoon met hun eigen spaargeld het pensioengat van de veelverdienende ‘volksvertegenwoordigers’ dichten. Oplossing gevonden… toch?!

Bent u al financieel getroffen door de coronacrisis? Maakt niet uit, want Brussel staat klaar om de volgende forse tegenvaller in uw schoot te werpen en vervolgens van uw rekening af te trekken. Een gigantische catastrofe voor gepensioneerde europarlementariërs dreigt namelijk. De lieden die tot wel €6000 per maand krijgen moeten hun bankrekeningen aangevuld krijgen met geld van de belastingbetaler, aldus Brusselse rekenmeesters:

“Het gaat om een fonds voor vrijwillige aanvullende pensioenen, dat in 1990 in het leven is geroepen. Uit het fonds krijgen 751 (voornamelijk oud-)parlementariërs een uitkering. Deze kan oplopen tot 6000 euro per maand, afhankelijk van het genoten salaris en de duur van het dienstverband. Die komt dus bovenop de bestaande pensioenvoorziening. Het tekort bedraagt nu 350 miljoen euro. Volgens het Bureau van het Europarlement dat onder meer verantwoordelijk is voor het budget, moet dit tekort voor rekening komen van de belastingbetaler. Er is namelijk, zo redeneert het bureau, in het verleden een garantie afgegeven en die moet worden nagekomen.”

Voor pensioenen voor burgers geldt al een hele tijd dat garanties worden gegeven op koelkasten en stofzuigers, maar niet op de maandelijkse toelage van pensioengerechtigden. De pensioenleeftijd wordt almaar naar achteren geduwd, en de uitkering staat al jaren op de nullijn. Fondsen voor normale stervelingen moeten de ene na de andere korting doorvoeren, terwijl de premie voor werkenden stijgt.

Maar europarlementariërs? Nou, die mogen wel tot in de lengte der dagen van luxe arrangementen genieten, en niemand die daar wat aan kan veranderen. Tekorten? De brave burger met een bescheiden portemonneetje stort wel bij!

Het is de schaamte voorbij, natuurlijk. Maar dat is nu eenmaal hoe ze daar in Brussel opereren: pakken wat je pakken kan, en luid applaudiseren voor het master plan van totale Europese integratie. Om hier met één woord op te reageren: bah. En in drie woorden? Dan wordt het: bah, bah, bah! Weg met dit soort smerige praktijken.