Tsja… GroenLinks-wethouder viert feest om vertrek Baudet, zwijgt dan weer wel over aanblijven Kauthar bij eigen toko

Bij de Stopera heeft GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink even wat fistbumpjes gedaan, omdat Thierry Baudet vertrokken is als partijleider en lijsttrekker bij de aankomende verkiezingen. “One down..,” twitterde de Amsterdamse bestuurder.

Een nogal beschamend politiek spel gisteren in Amsterdam: terwijl Forum voor Democratie een intern conflict uitvocht, zat de weinig sportieve GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink zich te verkneukelen om de toestanden bij de partij. De revolte bij FVD, die ontstond nadat er ophef was over de plek van Freek Jansen op de lijst van de partij wegens te nauwe banden met nare clubs, werd al popcornetend gevolgd door de lokale leider van de Jessebeweging.

Groot Wassink betoonde zich bepaald geen neutrale toeschouwer. “One down..,” twitterde hij aan het begin van de avond toen duidelijk was dat Baudet er het bijltje bij neergooide omdat zijn kompaan Jansen zo onder vuur lag.

Natuurlijk: het is te verwachten dat je blij bent als er hommeles uitbreekt bij collegapartijen, maar in dit geval tekent het toch wel de grenzenloze naïviteit van de lokale GroenLinks-bestuurder. Want welke partij kennen we nog meer die een probleem heeft met een Kamerlid die heult met extremistische bewegingen? Oh ja! Dat is GroenLinks zelf! Die weigeren ‘hun’ Kauthar Bouchallikht van de lijst te gooien, ondanks bewezen banden met totaal ongure bewegingen zoals Milli Görüs en de Moslimbroederschap. Daarbij vergeleken is de saga rondom JFVD-appjes echt nog kinderspel.

Dus een tip aan Rutger Groot Wassink: misschien de volgende keer eerst eens even aan zelfreflectie doen, voordat je begint te juichen bij ontwikkelingen in andere partijen. Iets met balken, splinters en ogen… nietwaar?