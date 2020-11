Tuurlijk! Hamas-fanboy Nourdin el Ouali staat pal voor GroenLinks-Moslimbroeder Kauthar Bouchallikht: ‘Bondgenote!’

Terwijl GroenLinks verstomt en hoopt dat de rest van Nederland gewoon vergeet dat ze een bestuurder van een Moslimbroederschap-jongenbeweging op de kieslijst hebben gezet, organiseert het pro-islamistische deel van Nederland zich juist als verdediging voor deze Kauthar Bouchallikht. NIDA-engnek Nourdin el Ouali neemt het volmondig op voor de jonge orthodox-islamitische griet.

Bij GroenLinks hadden ze ooit een leider die gruwde van het idee dat godsdiensten je hoofddoeken zouden verplichten te dragen, maar met de naïeve Jesse Klaver en zijn islamistische nummer 9 Kauthar Bouchallikht lijken die dagen voorgoed voorbij. Maar alle negatieve persaandacht ten spijt handhaaft Klaver zijn omstreden kandidate, die heult met islamistische en rechtsstaathatende clubs, gewoon op zijn kandidatenlijst.

Bouchallikht krijgt vandaag daar ook nog de steun van een ander zo mogelijk nog dubieuzere partijleider bij: Nourdin el Ouali van de lokale partij NIDA. Bij Joop.nl schrijft deze vijand van het Vrije Westen dat hij een trotse Moslimbroeder is en dat hij streeft naar het stichten van een islamitische staat in Nederland:

“Waarom moet een moslim van GroenLinks zo nadrukkelijk afstand nemen van Milli Gorus of de moslimbroederschap? Van welk gedachtegoed? Volgens de NOS streeft de moslimbroederschap naar ‘een democratische samenleving gebaseerd op islamitische principes’. Is dat zo eng of gevaarlijk? Moet een moslim daar afstand van nemen? Dan zeg ik: ik ben een moslimbroeder! En dan?”