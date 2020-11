Van Haga voegt zich officieel bij de FVD fractie in de Tweede Kamer

Goed nieuws voor iedereen die Wybren van Haga en Thierry Baudet hoog hebben zitten (en “meh” nieuws voor ieder ander). De laatste heeft zojuist bekendgemaakt dat de eerste nu officieel deel uitmaakt van de fractie van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer.

Zojuist heb ik samen ons fantastische team van medewerkers @WybrenvanHaga mogen verwelkomen als officieel lid van de #FVD fractie in de Tweede Kamer! We gaan gewoon door! Op naar 17 maart! pic.twitter.com/NE9TqInqQO — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 30, 2020

Van Haga en Baudet trekken al langer gezamenlijk op, Van Haga was al lid geworden van FVD en stond zelfs al op de kieslijst die de partij eerder deze maand presenteerde. Maar goed, het is nog wel een grote en belangrijke stap om echt erbij te gaan zitten en deel uit te maken van de fractie.

Van Haga is één van de weinige Kamerleden met het lef om het coronabeleid van het kabinet en zelfs de informatie waar dat beleid op gebaseerd is te bekritiseren. Net als Baudet is hij daardoor een beetje een vreemde eend in de bijt. Over het algemeen herhalen de oppositiepartijen immers de uitgangspunten van de regering. Er zijn wat accentverschillen, maar dat is het dan wel.

Op de deze maand gepresenteerde kieslijst stond Van Haga op de achtste plek. Ik ben ervan overtuigd dat, als Baudet de interne strijd wint, hij op de nieuwe lijst de top vijf in sprint.

Dan gaan we nu zien wat dit de partij oplevert. Kunnen Van Haga en Baudet FVD een comeback laten maken of is de schade zo groot dat dat heel lastig wordt, wie er ook op de lijst staat?

Overigens is dit sowieso wel opvallend nieuws wat je ook van de heren vindt. Het gebeurt niet zo vaak dat iemand die de ene partij verlaat officieel deel gaat uitmaken van een andere fractie. Voor de politieke liefhebbers is dit er dus eentje om te noteren voor de geschiedenisboeken.