Veel kritiek op Mark Rutte nadat hij Nederlanders als kinderen aansprak in corona-persco: ‘Badinerende kleutertaal!’

Niet bij iedereen ging de meest recente persconferentie van premier Rutte over het coronavirus er echt lekker in. Hij sprak Nederlanders op een betuttelende, badinerende manier aan en dat werd opgemerkt door politici en journalisten. Niet iedereen liet die teksten van de minister-president zomaar over z’n kant gaan.

Nog altijd was de corona-persconferentie van afgelopen avond geen feest van verlichtingen: pas half december wordt bekend of de horeca weer open kan, en zijn verdere verlichtingen nog twee maanden niet aan de orde. Het wordt dus officieel een corona-Sinterklaasfeest, en Rutte koos zijn eigen manier om dat gisteravond aan de bevolking te melden:

“Sinterklaas heeft het goede voorbeeld gegeven, hij doet de inkopen alleen”

Dat schoot in het verkeerde keelgat van Telegraaf-journalist Wierd Duk, wiens mond openviel van verbazing dat de eerste minister van ons land zijn onderdanen zo als kinderen toespreekt:

“Echt … Wanneer worden wij eindelijk weer als volwassenen toegesproken?”

Veel feller was PVV-Kamerlid Geert Wilders, die zich eveneens niet als een volwassene behandeld voelde:

“Wat een oeverloos geklets en wat een badinerende kleutertaal “Sinterklaas doet zijn inkopen alleen”. Behandel mensen als volwassenen. Spreek ze in normaal Nederlands toe en biedt ze concreet perspectief, niet alleen voor Kerst maar ook voor 2021.”

Bij de NPO zagen ze er kennelijk echter wél de humor van in zo toegesproken te worden door de premier: “Iemand die man al aangetroffen?,” grapte verslaggever Bas Altena: “Die zit tegen een burn-out aan.”