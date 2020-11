Verbodsfetisjistisch links Amsterdam censureert nu ook blote borsten achter raam van woning weg

Hier hebben we natuurlijk maar één ding op te zeggen: #jesuisamsterdamnudecalendar! Of niet dan?!

Zeg je Amsterdam, dan zeg je nuffig links bestuur. Zeg je nuffig links bestuur, dan zeg je verbieden, verbieden, verbieden en nog eens verbieden. En dat hebben ze vandaag dan ook gemerkt in het stadsdeel Zuid, waar een vrouw een naaktkalender voor haar raam had gehangen. Het was geen keiharde porno, alleen een foto van een vrouw met blote borsten in de trein. Verder niks shoquerends: gewoon een vrouw die liet zien wat ze van Moeder Natuur gekregen heeft.

Maar hé: dan ken je hysterisch Amsterdam nog niet, waar iedereen elkaar probeert te verklikken als ze buiten de woke, doch braafburgerlijke pas lopen. En de vrouw die de kalender voor de raam van haar huis hing kreeg onmiddellijk berichten uit de buurt en zelfs van haar huisbaas. Want zo gaat dat in de hoofdstad: meelopen in de politiek-correcte pas, en anders word je zonder pardon voor de bus gekieperd:

“Zo had ook Saskia van Balen (28) een foto uit de kalender achter haar raam gehangen. Nog geen tien minuten later kreeg ze een appje van haar huurbaas. “Er waren klachten geweest van buren. Ik vond dat een beetje intimiderend: je weet dat mensen geklaagd hebben, maar je weet niet wie. Ik denk dan: bel even aan.” Er werd zelfs een hashtag in het leven geroepen: #jesuisamsterdamnudecalendar. “Het liep best wel hoog op, alsof we een soort feministische buurtrel hadden ontketend.””

Laten we het gewoon zeggen: wat is Amsterdam ook een ongelofelijke trashstad. Je betaalt een half miljoen om er te mogen wonen, maar dan krijg je er ook wat voor terug: karikaturale preutse buurtbewoners die niet te beroerd zijn om je te verklikken als je teveel uit de pas loopt. Nee, vergeleken met die progressieve spruitjeslucht is zelfs Volendam nog wel een vrijzinnige, liberale metropool!