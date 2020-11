Vergeet Amerika! Experts slaan alarm over gebrekkige veiligheid van NEDERLANDSE verkiezingen: ‘Inmenging gebeurt!’

Terwijl Nederland met verbijstering toekijkt hoe president Trump en zijn kliek tot dusverre zonder overtuigend bewijs beweren dat de Amerikaanse verkiezingen “gestolen” zijn, moeten we niet vergeten dat ook in eigen land de rapen gaar kunnen zijn. De Tweede Kamerverkiezingen kunnen gehackt worden als de overheid niet ingrijpt, zo stelt nu een heel bataljon aan cyberexperts.

De Verenigde Staten en hun verkiezingen zijn groot in het nieuws, maar we moeten zeker niet vergeten dat ook bij ons niet alles van een leien dakje gaat. Wij gaan, als alles goed gaat, over vier maanden naar de stembus. Maar of we dat ook veilig kunnen doen? Cyberexperts hebben er hun zeer ernstige twijfels bij:

“De verkiezingsuitslag van de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 is te manipuleren door hackers en inlichtingendiensten en daardoor kwetsbaar. Dat stellen veertien hoogleraren cybersecurity, en een groep cybersecurity specialisten en ethisch hackers in een onderzoek van Shownieuws. De experts luiden de noodklok en willen dat de minister nog voor de verkiezingen actie onderneemt. De betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de verkiezingsuitslag is volgens de experts in het geding, omdat de uitslag blind wordt toevertrouwd aan optelsoftware en er achteraf geen onafhankelijke controle over wordt toegepast. Volgens Herbert Bos, hoogleraar systeembeveiliging aan de Vrije Universiteit Amsterdam zijn de verkiezingen hierdoor te manipuleren. “Vijandige buitenlandse inlichtingendiensten, waaronder die van Rusland, China, Iran en Noord-Korea, hebben de technische mogelijkheden om Nederlandse gemeentes te hacken. We zien in het buitenland dat inmenging van statelijke actoren in verkiezingsprocessen regelmatig gebeurt.”

Ondertussen blijft het Ministerie van Binnenlandse Zaken van D66-minister Kajsa Ollongren de kop in het zand steken: alles is “transparant en controleerbaar”, vindt ze. Ook wordt er nog wat gekeken naar een handjevol herindelingsverkiezingen die nog voor het einde van het jaar gehouden worden. Deze kleinschalige verkiezingen in een handjevol gemeenten zullen geen aandacht van buitenlandse inlichtingendiensten krijgen – of dachten we echt dat het Poetin iets kan schelen wie de nieuwe wethouder zorg van Eemsdelta wordt?

Toch zullen de ‘ervaringen’ in deze plaatsen worden meegenomen voor de landelijke Kamerverkiezingen die bepalen hoe het volgende kabinet eruit zal zien. Roekeloos. Zeker omdat 88% van de Nederlanders best wat langer op verkiezingsresultaten wil wachten, als dat dan wel betekent dat ze veilig en betrouwbaar zijn. Het lijkt voor niets te zijn: de Ollongren-stroomtrein walst door.